وزير الخارجية الهندي يكشف سبب رسو سفينة إيرانية في كوتشي جنوبي البلاد

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/وزير-الخارجية-الهندي-يكشف-سبب-رسو-سفينة-إيرانية-في-كوتشي-جنوبي-البلاد-1111184801.html
وزير الخارجية الهندي يكشف سبب رسو سفينة إيرانية في كوتشي جنوبي البلاد
وزير الخارجية الهندي يكشف سبب رسو سفينة إيرانية في كوتشي جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، أن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في ميناء كوتشي جنوبي الهند كبادرة إنسانية، وذلك بعد أن... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T09:37+0000
2026-03-07T09:37+0000
أخبار الهند اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111184642_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_82efd529c11ef857d3ca65cb862f6721.jpg
ورست السفينة "لافان" في ميناء كوتشي جنوبي الهند، يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب عاجل من طهران، وهو اليوم نفسه الذي هاجمت فيه غواصة أمريكية السفينة الإيرانية "دينا".وقال جايشانكار، خلال فعاليات "حوار رايسينا" السنوي، إن "لافان" - وهي سفينة إنزال برمائية، وفقا لموقع معهد البحرية الأمريكية الإخباري - وسفينتين أخريين كانتا في طريقهما لإجراء استعراض للأسطول، ثم وجدتا نفسيهما، بطريقة ما، في موقف لا تُحسدان عليه"، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".وقُتل ما لا يقل عن 87 شخصا في الهجوم الأمريكي على المدمرة "دينا" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، على بُعد 19 ميلا بحريا من الساحل، خارج حدودها البحرية.وأفاد مصدر لوسائل إعلام غربية، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الهند تلقت طلبا لرسو السفينة "لافان" في 28 فبراير/ شباط 2026، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب مع إيران، مضيفا أن الطلب "كان عاجلا نظرا لوجود أعطال فنية في السفينة".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على السرية، أنه تم إيواء أفراد طاقمها البالغ عددهم 183 فردا في منشآت بحرية في كوتشي.وأضاف: "تذكروا كلامي: ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي رسختها".وفي وقت سابق، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين بأن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية في المحيط الهندي. وأضاف أن هذه أول عملية إغراق باستخدام طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/إعلام-نقل-204-أشخاص-من-سفينة-تابعة-للبحرية-الإيرانية-إلى-سريلانكا-1111128130.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111184642_159:0:1390:923_1920x0_80_0_0_7247031542b1c793a5ce22fbcd18bc0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
أخبار الهند اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم

وزير الخارجية الهندي يكشف سبب رسو سفينة إيرانية في كوتشي جنوبي البلاد

09:37 GMT 07.03.2026
© REUTERS SIVARAM Vالسفينة الحربية الإيرانية "لافان" ترسو في ميناء كوتشي بالهند، 7 مارس/ آذار 2026
السفينة الحربية الإيرانية لافان ترسو في ميناء كوتشي بالهند، 7 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© REUTERS SIVARAM V
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، أن بلاده سمحت لسفينة حربية إيرانية بالرسو في ميناء كوتشي جنوبي الهند كبادرة إنسانية، وذلك بعد أن أغرقت أمريكا سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحل سريلانكا المجاورة.
ورست السفينة "لافان" في ميناء كوتشي جنوبي الهند، يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب عاجل من طهران، وهو اليوم نفسه الذي هاجمت فيه غواصة أمريكية السفينة الإيرانية "دينا".
وقال جايشانكار، خلال فعاليات "حوار رايسينا" السنوي، إن "لافان" - وهي سفينة إنزال برمائية، وفقا لموقع معهد البحرية الأمريكية الإخباري - وسفينتين أخريين كانتا في طريقهما لإجراء استعراض للأسطول، ثم وجدتا نفسيهما، بطريقة ما، في موقف لا تُحسدان عليه"، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".
وأضاف: "أعتقد أننا تعاملنا مع الأمر من منظور إنساني، بغض النظر عن أي مسائل قانونية، وأعتقد أننا تصرفنا على النحو الصحيح".
وقُتل ما لا يقل عن 87 شخصا في الهجوم الأمريكي على المدمرة "دينا" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، على بُعد 19 ميلا بحريا من الساحل، خارج حدودها البحرية.
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
إعلام: نقل 204 أشخاص من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية إلى سريلانكا
أمس, 04:22 GMT
وأفاد مصدر لوسائل إعلام غربية، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الهند تلقت طلبا لرسو السفينة "لافان" في 28 فبراير/ شباط 2026، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب مع إيران، مضيفا أن الطلب "كان عاجلا نظرا لوجود أعطال فنية في السفينة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على السرية، أنه تم إيواء أفراد طاقمها البالغ عددهم 183 فردا في منشآت بحرية في كوتشي.
وكان قد صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن"الولايات المتحدة ارتكبت جريمة في البحر، على بُعد ألفي ميل من سواحل إيران، فقد استُهدفت السفينة "دينا" وعلى متنها 130 بحارًا في المياه الدولية دون سابق إنذار".
وأضاف: "تذكروا كلامي: ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي رسختها".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين بأن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية في المحيط الهندي. وأضاف أن هذه أول عملية إغراق باستخدام طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала