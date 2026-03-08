https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يكشف-عن-التزام-السعودية-بعدم-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-ويتهم-ترامب-بإفشال-مبادرة-بزشكيان-1111226946.html

عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان

أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المملكة العربية السعودية أكدت لبلاده التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيها، أو مياهها الإقليمية، أو مجالها... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111225891_50:0:1294:700_1920x0_80_0_0_e6ece04947015ebb49eab677256e4bb6.png

وأشار عراقجي إلى تواصله الدائم مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ملقيا بالمسؤولية على أمريكا وإسرائيل، التي تعرّض المنطقة بأكملها للخطر، مشددا أن طهران لا تعتبر جيرانها أعداء.في الوقت ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا بالقضاء على مبادرة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تجاه جيران إيران العرب.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران تتحدث عن استهداف القواعد الأمريكية في تلك الدول، لكن الواقع يشير إلى استهداف المواقع النفطية والمواقع التجارية ومحطات تحلية المياه".روسيا تقول إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب وتعرب عن استعداداها للمساعدة في الحلقالت وزارة الخارجية الروسية، إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران، لرفضها الخضوع للغرب.وجددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان قلق موسكو إزاء التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مؤكدة استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد سبل لإنهاء إراقة الدماء في المنطقة على الفور، وتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف العملية السياسية والدبلوماسية وإيجاد حلول تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فزاعة النووي الإيراني استخدمت سابقا لتدمير العراق، واغرقته في الدماء"، لافتا إلى أن "أمريكا صنعت أكثر من حرب، واستخدمت الثورات الملونة في أوكرانيا وعدد من البلدان".الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني يستهدفان مصفاة للنفط وشركة عسكرية في حيفاأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، وقال في بيان له إنه استهدف أيضا عددا من المواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة.بالتزامن مع ذلك، استهدف "حزب الله" اللبناني شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة، وقال الحزب، إن ضرباته تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران ستتبع في هذه المرحلة استراتيجية اختيار النوع وليس الكم"، لافتا إلى أن "الضربات الأولى كانت بالخزين الفائض من الصواريخ القديمة التي كانت تمتلكها، وبالتالي كان هذا مؤشرا إلى أن هناك أهداف أخرى نوعية بصواريخ جديدة لها القدرة على الوصول إلى الهدف واختراق منظومات الدفاع الاسرائيلية".مقتل 3 عسكريين في الجيش اللبناني خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في البقاعكشف الجيش اللبناني عن مقتل 3 من العسكريين، خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.وقال في بيان له إن وحداته رصدت 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة، مبينا أن القوات نفذت تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خالد حمادة، إن "العسكريين قضوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال القرى، وليس نتيجة اشتباك مع عناصر الجيش الإسرائيلي".وأشار حمادة إلى أن "العملية عملية كوماندوز محدودة، في بلدة النبي شيت التي تحظى بأهمية استراتيجية كونها المعبر بين "حزب الله" اللبناني والداخل السوري".مؤسسة البترول الكويتية تعلن حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وتخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميلأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب تأثيرات الحرب على إيران.وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت يوم السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "إعلان "القوة القاهرة" والتخفيف من عمليات الإنتاج جاء نتيجة الحرب الدائرة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن ليس بعد هناك أي تأثير واضح بالنسبة لخفض الكويت إنتاج النفط"، موضحا أن "المسألة بحاجة إلى بعض الوقت لكي يشعر السوق بنقص إمدادات هذه الدول".

