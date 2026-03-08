عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يكشف-عن-التزام-السعودية-بعدم-استخدام-أراضيها-ضد-إيران-ويتهم-ترامب-بإفشال-مبادرة-بزشكيان-1111226946.html
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المملكة العربية السعودية أكدت لبلاده التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيها، أو مياهها الإقليمية، أو مجالها... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T13:39+0000
2026-03-08T13:39+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111225891_50:0:1294:700_1920x0_80_0_0_e6ece04947015ebb49eab677256e4bb6.png
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان
سبوتنيك عربي
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان
وأشار عراقجي إلى تواصله الدائم مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ملقيا بالمسؤولية على أمريكا وإسرائيل، التي تعرّض المنطقة بأكملها للخطر، مشددا أن طهران لا تعتبر جيرانها أعداء.في الوقت ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا بالقضاء على مبادرة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تجاه جيران إيران العرب.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران تتحدث عن استهداف القواعد الأمريكية في تلك الدول، لكن الواقع يشير إلى استهداف المواقع النفطية والمواقع التجارية ومحطات تحلية المياه".روسيا تقول إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب وتعرب عن استعداداها للمساعدة في الحلقالت وزارة الخارجية الروسية، إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران، لرفضها الخضوع للغرب.وجددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان قلق موسكو إزاء التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مؤكدة استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد سبل لإنهاء إراقة الدماء في المنطقة على الفور، وتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف العملية السياسية والدبلوماسية وإيجاد حلول تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فزاعة النووي الإيراني استخدمت سابقا لتدمير العراق، واغرقته في الدماء"، لافتا إلى أن "أمريكا صنعت أكثر من حرب، واستخدمت الثورات الملونة في أوكرانيا وعدد من البلدان".الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني يستهدفان مصفاة للنفط وشركة عسكرية في حيفاأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، وقال في بيان له إنه استهدف أيضا عددا من المواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة.بالتزامن مع ذلك، استهدف "حزب الله" اللبناني شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة، وقال الحزب، إن ضرباته تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران ستتبع في هذه المرحلة استراتيجية اختيار النوع وليس الكم"، لافتا إلى أن "الضربات الأولى كانت بالخزين الفائض من الصواريخ القديمة التي كانت تمتلكها، وبالتالي كان هذا مؤشرا إلى أن هناك أهداف أخرى نوعية بصواريخ جديدة لها القدرة على الوصول إلى الهدف واختراق منظومات الدفاع الاسرائيلية".مقتل 3 عسكريين في الجيش اللبناني خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في البقاعكشف الجيش اللبناني عن مقتل 3 من العسكريين، خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.وقال في بيان له إن وحداته رصدت 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة، مبينا أن القوات نفذت تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خالد حمادة، إن "العسكريين قضوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال القرى، وليس نتيجة اشتباك مع عناصر الجيش الإسرائيلي".وأشار حمادة إلى أن "العملية عملية كوماندوز محدودة، في بلدة النبي شيت التي تحظى بأهمية استراتيجية كونها المعبر بين "حزب الله" اللبناني والداخل السوري".مؤسسة البترول الكويتية تعلن حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وتخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميلأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب تأثيرات الحرب على إيران.وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت يوم السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "إعلان "القوة القاهرة" والتخفيف من عمليات الإنتاج جاء نتيجة الحرب الدائرة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن ليس بعد هناك أي تأثير واضح بالنسبة لخفض الكويت إنتاج النفط"، موضحا أن "المسألة بحاجة إلى بعض الوقت لكي يشعر السوق بنقص إمدادات هذه الدول".
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111225891_206:0:1139:700_1920x0_80_0_0_6db3634c325199b1d0797f4355ba8f13.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك, إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, لبنان, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, لبنان, аудио

عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان

13:39 GMT 08.03.2026
راديو
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم استخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بإفشال مبادرة بزشكيان
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أفاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المملكة العربية السعودية أكدت لبلاده التزامها الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيها، أو مياهها الإقليمية، أو مجالها الجوي ضد إيران.
وأشار عراقجي إلى تواصله الدائم مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ملقيا بالمسؤولية على أمريكا وإسرائيل، التي تعرّض المنطقة بأكملها للخطر، مشددا أن طهران لا تعتبر جيرانها أعداء.
في الوقت ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمريكا بالقضاء على مبادرة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تجاه جيران إيران العرب.

قال الخبير بالشئون الإيرانية، حسن راضي، إن "دول الخليج أعلنت من قبل اندلاع الحرب عن حياديتها، وأنها لن تسمح باستخدام أراضيها لمهاجمة إيران، بل أن بعض الدول قامت بأدوار وساطة للحيلولة دون قيام الحرب".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران تتحدث عن استهداف القواعد الأمريكية في تلك الدول، لكن الواقع يشير إلى استهداف المواقع النفطية والمواقع التجارية ومحطات تحلية المياه".
روسيا تقول إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب وتعرب عن استعداداها للمساعدة في الحل
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أمريكا وإسرائيل تحاولان الإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران، لرفضها الخضوع للغرب.
وجددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان قلق موسكو إزاء التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مؤكدة استعداد روسيا للمساعدة في إيجاد سبل لإنهاء إراقة الدماء في المنطقة على الفور، وتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف العملية السياسية والدبلوماسية وإيجاد حلول تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وقال المحلل السياسي، محمد أبو مهادي، إن "أمريكا وإسرائيل هدفهما تغيير الشرق الأوسط"، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو إيجاد كيانات تابعة لواشنطن وتل أبيب، للمحافظة على مصالحهما".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فزاعة النووي الإيراني استخدمت سابقا لتدمير العراق، واغرقته في الدماء"، لافتا إلى أن "أمريكا صنعت أكثر من حرب، واستخدمت الثورات الملونة في أوكرانيا وعدد من البلدان".
الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني يستهدفان مصفاة للنفط وشركة عسكرية في حيفا
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، وقال في بيان له إنه استهدف أيضا عددا من المواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة.
بالتزامن مع ذلك، استهدف "حزب الله" اللبناني شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة، وقال الحزب، إن ضرباته تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، حسين الأسعد، إن "انخفاض الضربات الإيرانية تجاه إسرائيل بعد ثمانية أيام من الحرب يأتي بعد استهداف منصات الصواريخ".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران ستتبع في هذه المرحلة استراتيجية اختيار النوع وليس الكم"، لافتا إلى أن "الضربات الأولى كانت بالخزين الفائض من الصواريخ القديمة التي كانت تمتلكها، وبالتالي كان هذا مؤشرا إلى أن هناك أهداف أخرى نوعية بصواريخ جديدة لها القدرة على الوصول إلى الهدف واختراق منظومات الدفاع الاسرائيلية".
مقتل 3 عسكريين في الجيش اللبناني خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في البقاع
كشف الجيش اللبناني عن مقتل 3 من العسكريين، خلال قصف رافق عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البقاع شرقي لبنان.
وقال في بيان له إن وحداته رصدت 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة، مبينا أن القوات نفذت تدابير استنفار ودفاع فوري، وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال، في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خالد حمادة، إن "العسكريين قضوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال القرى، وليس نتيجة اشتباك مع عناصر الجيش الإسرائيلي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حزب الله" اللبناني لم يقل إنه أصاب أحدا وكذلك الجيش الإسرائيلي لم يقل كذلك، وإنما تحدث فقط عن إنزال في بلدة النبي شيت وحدث إطلاق نار، وأنها لم تعثر على جثة، رون أراد، ونتيجة هذه العملية أسفرت عن وقوع هذه الضحايا".
وأشار حمادة إلى أن "العملية عملية كوماندوز محدودة، في بلدة النبي شيت التي تحظى بأهمية استراتيجية كونها المعبر بين "حزب الله" اللبناني والداخل السوري".
مؤسسة البترول الكويتية تعلن حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وتخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة "القوة القاهرة" على مبيعات الخام وخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بسبب تأثيرات الحرب على إيران.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن التخفيضات بدأت يوم السبت، ومن المرجح أن ترتفع تدريجيا اعتمادا على مستويات التخزين، مؤكدة أن الإجراء "احترازي، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع"، مع بقاء احتياجات السوق المحلية متوفرة بالكامل.
ويرى خبير أسواق النفط العماني، علي الريامي، أن "منطقة الشرق الأوسط دخلت منعطف عميق، وأن أسعار النفط حاليا تمثل انعكاسا حقيقيا لخطورة هذه المرحلة".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "إعلان "القوة القاهرة" والتخفيف من عمليات الإنتاج جاء نتيجة الحرب الدائرة"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن ليس بعد هناك أي تأثير واضح بالنسبة لخفض الكويت إنتاج النفط"، موضحا أن "المسألة بحاجة إلى بعض الوقت لكي يشعر السوق بنقص إمدادات هذه الدول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала