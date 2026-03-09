عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
الحكومة المصرية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق
وأكدت الحكومة المصرية، في بيان لها، إدانتَها الشديدة للاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربية، بالإضافة إلى الأردن والعراق، مشددة على تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعوتها للوقف الفوري لكافة الاعتداءات.وشدد البيان، على أن "الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مؤكداً التزام القاهرة بدعم استقرار المنطقة وحماية مصالح الشعوب العربية في مواجهة أي تهديدات.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، أن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية"، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية للحرب الجارية، ومشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لوقفها والبحث عن حلول سلمية عبر الحوار والتفاوض.وأوضح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي نظمتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة "يوم الشهيد" و"يوم المحارب القديم"، أن "مصر تدين العدوان على الدول العربية الشقيقة"، مؤكدًا أن "تحقيق السلام يتطلب الحوار والتفاهم".وقال: "لا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن ويصون المقدرات ويحمي الشعوب من ويلات الحروب"، مضيفًا: "منطقتنا تشهد ظرفًا دقيقًا مصيريًا، فالحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة".واختتم الرئيس المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها ووحدته وتماسكه"، مشيرًا إلى أن "إصرار المصريين على العمل والبناء يمثّل السند الأساسي لمسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للبلاد".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحكومة المصرية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق

ترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تم استعراض مجموعة من الإجراءات الحكومية في ظل الظروف الراهنة.
وأكدت الحكومة المصرية، في بيان لها، إدانتَها الشديدة للاعتداءات المتكررة على دول الخليج العربية، بالإضافة إلى الأردن والعراق، مشددة على تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعوتها للوقف الفوري لكافة الاعتداءات.
وشدد البيان، على أن "الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، مؤكداً التزام القاهرة بدعم استقرار المنطقة وحماية مصالح الشعوب العربية في مواجهة أي تهديدات.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
السيسي يؤكد ضرورة التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
13:48 GMT
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، أن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية"، محذرًا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية للحرب الجارية، ومشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لوقفها والبحث عن حلول سلمية عبر الحوار والتفاوض.
وأوضح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي نظمتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة "يوم الشهيد" و"يوم المحارب القديم"، أن "مصر تدين العدوان على الدول العربية الشقيقة"، مؤكدًا أن "تحقيق السلام يتطلب الحوار والتفاهم".
مصر - روسيا 80 سنة.. الخارجية المصرية تحتفل بذكرى تدشين العلاقات بإضاءة مبنى الوزارة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
مصر تدين استهداف إيران لمجمع سكني في السعودية
16:10 GMT
وقال: "لا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن ويصون المقدرات ويحمي الشعوب من ويلات الحروب"، مضيفًا: "منطقتنا تشهد ظرفًا دقيقًا مصيريًا، فالحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السيسي أن الاقتصاد المصري لا يزال في "منطقة الأمان" بشهادة المؤسسات الدولية، رغم التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن "الحرب في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تسببت في خسائر قاربت 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، إلى جانب آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة أخرى".
واختتم الرئيس المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها ووحدته وتماسكه"، مشيرًا إلى أن "إصرار المصريين على العمل والبناء يمثّل السند الأساسي لمسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل للبلاد".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
عراقجي: لدى الولايات المتحدة مخططات ضد مواقع إيران النووية والنفطية لاستيعاب التضخم لديها
15:24 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
