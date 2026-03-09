https://sarabic.ae/20260309/تقارير-ترامب-سيدعم-اغتيال-نجل-خامنئي-إذا-رفض-الاستجابة-للمطالب-الأمريكية-1111278511.html
تقارير: ترامب سيدعم اغتيال نجل خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية
تقارير: ترامب سيدعم اغتيال نجل خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه مستعد لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "أبلغ الرئيس ترامب مساعديه بأنه سيدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية، مثل إنهاء البرنامج النووي الإيراني".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "أبلغ الرئيس ترامب مساعديه بأنه سيدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية، مثل إنهاء البرنامج النووي الإيراني".
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل هي من ستنفذ عملية الإغتيال المباشر للزعيم الإيراني الجديد، وليس الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط
في اليوم الأول للهجوم، اغتيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وأعلنت البلاد الحداد لمدة أربعين يوما، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي كان انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.
ولأكثر من أسبوع بقليل، خضعت إيران لسيطرة مجلس حكم مؤقت، ضم الرئيس مسعود بيزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا عرفي.
كما أشار علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد جرى انتخاب مجتبى خامنئي رغم التهديدات الأمريكية بالهجوم على المجلس.