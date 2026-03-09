خبراء: الآثار البيئية الكارثية لاستهداف المنشآت وناقلات النفط بالخليج يمكن أن تمتد لخارج المنطقة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/خبراء-الآثار-البيئية-الكارثية-لاستهداف-المنشآت-وناقلات-النفط-بالخليج-يمكن-أن-تمتد-لخارج-المنطقة-1111272379.html
خبراء: الآثار البيئية الكارثية لاستهداف المنشآت وناقلات النفط بالخليج يمكن أن تمتد لخارج المنطقة
خبراء: الآثار البيئية الكارثية لاستهداف المنشآت وناقلات النفط بالخليج يمكن أن تمتد لخارج المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد خبراء في البيئة و التغير المناخي، أن الآثار الناجمة عن استهداف ناقلات النفط في الخليج و ما يتبعه من تسرب للنفط، تهدد التنوع البيئي و تتسبب بتلوث الهواء... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T16:20+0000
2026-03-09T16:20+0000
أخبار الخليج
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181454_0:157:1510:1006_1920x0_80_0_0_b79bd52e65045aa3c8627d534811d7d4.jpg
وقال أستاذ المناخ والدراسات البيئية بجامعة الزقازيق، الدكتور على قطب إن "انفجار المنشآت النفطية أو تسرب النفط منها، يتسبب في تلوث المياه، وتدمير الثروة البحرية، كما أن الحرائق الناتجة عن الانفجار ترفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إسهام في الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي".وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخليج شبه المغلق، ويؤدي تسرب النفط إلى تدمير التنوع البيولوجي، وانقراض أنواع بحرية، وقد يتسبب في حدوث أمطار حمضية سامة، مما يفسد الغذاء، ويزيد تكلفة تحلية المياه، ويلوث المياه الجوفية والتربة، وقد يعيق الزراعة والاستصلاح".وأكد أنه "إذا ما استمرت الحرب فإن التلوث سيتجاوز الخليج إلى العالم عبر حركة الرياح الغربية-الشرقية"، لافتا إلى أن هذه الانبعاثات الكثيفة من شأنها أن تفاقم الاحترار، وتتسبب في ظواهر مناخية متطرفة مما يهدد السياحة البيئية والاقتصاد العالمي خاصة مع عدم جاهزية البدائل المتجددة.من جانبه، قال الدكتور مجدي علام خبير البيئة والتغير المناخي المصري، إن الحرب التي تدور في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لها تأثير هائل على البيئة والبنية التحتية وعلى السكان المدنيين، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في تلويث الهواء والمياه والتربة كيميائيا.وشدد على أن حجم التهجير للسكان المدنيين في الفترة الأخيرة سواء في الكويت أو في باقي دول العربية الأخرى بالإضافة لحجم التلوث غير المسبوق، لن تستطيع الدول التخلص أو التعافي منه قبل 10 سنوات من الآن.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260309/عراقجي-لدى-الولايات-المتحدة-مخططات-ضد-مواقع-إيران-النووية-والنفطية-لاستيعاب-التضخم-لديها-1111270943.html
https://sarabic.ae/20260309/أنقرة-تحذر-جميع-الأطراف-وخاصة-إيران-من-الإجراءات-التي-تهدد-الأمن-الإقليمي-1111265085.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181454_99:0:1440:1006_1920x0_80_0_0_4f212a4ba1744218a619354adc667577.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الخليج , سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
أخبار الخليج , سوق النفط, أسعار النفط اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبراء: الآثار البيئية الكارثية لاستهداف المنشآت وناقلات النفط بالخليج يمكن أن تمتد لخارج المنطقة

16:20 GMT 09.03.2026
© REUTERS Amr Alfiky ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026
 ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© REUTERS Amr Alfiky
تابعنا عبر
حصري
أكد خبراء في البيئة و التغير المناخي، أن الآثار الناجمة عن استهداف ناقلات النفط في الخليج و ما يتبعه من تسرب للنفط، تهدد التنوع البيئي و تتسبب بتلوث الهواء والمياه، كما أن آثارها يمكن أن تمتد لخارج المنطقة حال استمرار الحرب.
وقال أستاذ المناخ والدراسات البيئية بجامعة الزقازيق، الدكتور على قطب إن "انفجار المنشآت النفطية أو تسرب النفط منها، يتسبب في تلوث المياه، وتدمير الثروة البحرية، كما أن الحرائق الناتجة عن الانفجار ترفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إسهام في الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي".
وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخليج شبه المغلق، ويؤدي تسرب النفط إلى تدمير التنوع البيولوجي، وانقراض أنواع بحرية، وقد يتسبب في حدوث أمطار حمضية سامة، مما يفسد الغذاء، ويزيد تكلفة تحلية المياه، ويلوث المياه الجوفية والتربة، وقد يعيق الزراعة والاستصلاح".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
عراقجي: لدى الولايات المتحدة مخططات ضد مواقع إيران النووية والنفطية لاستيعاب التضخم لديها
15:24 GMT
وأكد أنه "إذا ما استمرت الحرب فإن التلوث سيتجاوز الخليج إلى العالم عبر حركة الرياح الغربية-الشرقية"، لافتا إلى أن هذه الانبعاثات الكثيفة من شأنها أن تفاقم الاحترار، وتتسبب في ظواهر مناخية متطرفة مما يهدد السياحة البيئية والاقتصاد العالمي خاصة مع عدم جاهزية البدائل المتجددة.
من جانبه، قال الدكتور مجدي علام خبير البيئة والتغير المناخي المصري، إن الحرب التي تدور في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط لها تأثير هائل على البيئة والبنية التحتية وعلى السكان المدنيين، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في تلويث الهواء والمياه والتربة كيميائيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
أنقرة تحذر جميع الأطراف وخاصة إيران من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي
12:48 GMT
وشدد على أن حجم التهجير للسكان المدنيين في الفترة الأخيرة سواء في الكويت أو في باقي دول العربية الأخرى بالإضافة لحجم التلوث غير المسبوق، لن تستطيع الدول التخلص أو التعافي منه قبل 10 سنوات من الآن.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала