أنقرة تحذر جميع الأطراف وخاصة إيران من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/أنقرة-تحذر-جميع-الأطراف-وخاصة-إيران-من-الإجراءات-التي-تهدد-الأمن-الإقليمي-1111265085.html
أنقرة تحذر جميع الأطراف وخاصة إيران من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي
أنقرة تحذر جميع الأطراف وخاصة إيران من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي
سبوتنيك عربي
طالبت تركيا، اليوم الاثنين، إيران بـ"تجنب أي خطوات تهدد المدنيين والأمن الإقليمي". 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T12:48+0000
2026-03-09T12:48+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران
إيران
الناتو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها: "من الضروري ألا تتصاعد التوترات في المنطقة أكثر وألا تمتد إلى مناطق أوسع. نجدد التحذير لجميع الأطراف، وخاصة إيران، من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي وتعرض المدنيين للخطر". ‏وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق البحر المتوسط، تمكنت من تدمير صاروخ بالستي أُطلق من إيران ودخل الأجواء التركية.وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الصاروخ تم اعتراضه وإسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع التابعة للناتو"، مشيرة إلى أن شظاياه سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، دون الإبلاغ عن أضرار بشرية.وكانت الرئاسة التركية، أكدت الأربعاء الماضي، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260309/إيران-تنفي-استهداف-أذربيجان-وتركيا-وقبرص-وتؤكد-حقها-في-الرد-على-أي-اعتداء-1111261372.html
https://sarabic.ae/20260305/أردوغان-تركيا-وحلفاؤها-يتخذون-تدابير-أمنية-وسط-تصاعد-التوتر-حول-إيران-1111107956.html
https://sarabic.ae/20260308/-بزشكيان-العدو-يسعى-إلى-خلق-الاختلاف-بيننا-وبين-الدول-الأخرى-1111210685.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الناتو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الناتو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أنقرة تحذر جميع الأطراف وخاصة إيران من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي

12:48 GMT 09.03.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
طالبت تركيا، اليوم الاثنين، إيران بـ"تجنب أي خطوات تهدد المدنيين والأمن الإقليمي".
وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها: "من الضروري ألا تتصاعد التوترات في المنطقة أكثر وألا تمتد إلى مناطق أوسع. نجدد التحذير لجميع الأطراف، وخاصة إيران، من الإجراءات التي تهدد الأمن الإقليمي وتعرض المدنيين للخطر". ‏
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق البحر المتوسط، تمكنت من تدمير صاروخ بالستي أُطلق من إيران ودخل الأجواء التركية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
إيران تنفي استهداف أذربيجان وتركيا وقبرص وتؤكد "حقها" في الرد على أي اعتداء
10:24 GMT
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الصاروخ تم اعتراضه وإسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع التابعة للناتو"، مشيرة إلى أن شظاياه سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، دون الإبلاغ عن أضرار بشرية.
وأكدت الدفاع التركية أن "أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة دون تردد ضد أي تهديدات تستهدف أراضيها أو أمنها القومي"، مشددة على جاهزية منظوماتها الدفاعية للتعامل مع أي تطورات محتملة.
وكانت الرئاسة التركية، أكدت الأربعاء الماضي، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
أردوغان: تركيا وحلفاؤها يتخذون تدابير أمنية وسط تصاعد التوتر حول إيران
5 مارس, 17:45 GMT
وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "جزءًا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة بدورتيول في ولاية هاتاي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
بزشكيان: العدو يسعى إلى خلق الاختلاف بيننا ودول الجوار
أمس, 05:48 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала