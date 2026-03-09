عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
خبير: الحضور الروسي الكبير بسوق الطاقة يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي
خبير: الحضور الروسي الكبير بسوق الطاقة يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى إغلاق مضيق هرمز مما عطل إمدادات الطاقة عبر المضيق الذي تعبر منه خمس... 09.03.2026
وقال الحلبوسي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في حال استمرت الحرب لفترة أطول سوف يكون لروسيا حضور كبير في سوق الطاقة لسد النقص والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط عطلت بشكل كبير المرور الآمن لحركة الناقلات، علاوة على تعاظم المخاطر الأمنية، بالتالي نقصت إمدادات النفط وارتفعت الأسعار، علاوة على ذلك أعلنت بعض الدول حالة القوة القاهرة على بعض أنشطتها في مجال الطاقة مثل الكويت وقطر والبحرين، الأمر الذي زاد من الذعر في أسواق النفط العالمية.وتابع الحلبوسي، ويأتي هذا الارتفاع ليشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي مما يدفع بالتضخم نحو الارتفاع، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج مما يؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو اقتصادي، ويرجح صندوق النقد الدولي أنه في حال استمرار هذه الحرب حتى ثلاثة أرباع العام الجاري سوف يزداد معدل التضخم العالمي بمعدل 40 نقطة، علما أن أسعار النفط عالميا ارتفعت بنسبة تزيد عن 30‎%‎ خصوصاً مع تصاعد الحالة الضبابية التي تفرض الأخذ بجدية والتفكير بالسيناريوهات التي قد تبدوا غير قابلة للتحقيق والاستعداد لها، في ظل بيئة ديناميكية متسارعة التغيرات.وأشار الحلبوسي إلى أن، أوروبا قد تكون في موقف صعب في ظل تناقص إمدادها بالطاقة مما يفاقم من وضعها، كون روسيا الآن لديها سوق جديد كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنها الولوج إليه وإيقاف تصدير الغاز إلى أوروبا، خصوصا وأن روسيا لم تزود أوروبا بالغاز العام الماضي إلا بنسبة 6‎%‎.واختتم بالقول، إن استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط سوف يبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ما يدفع الضغوط التضخمية نحو الارتفاع ويعقد مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، وبالتالي سوف يتأثر الاقتصاد العالمي المثقل بالمشكلات مما سيفجر أزمة اقتصادية عالمية.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، أصبح صوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أعلى من أي وقت مضى".وأضاف: "الواقع يفرض نفسه مجددًا، تجاهل روسيا أمر مستحيل".وقفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى ​مستوى له، منذ يوليو⁠/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ​الشحنات عبر مضيق ​هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لبيانات التداول.
الأخبار
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى إغلاق مضيق هرمز مما عطل إمدادات الطاقة عبر المضيق الذي تعبر منه خمس إمدادات النفط العالمية، خاصة وأن كبار منتجي "أوبك" تعذر عليهم تصدير نفطهم كونهم يعتمدون على المضيق، ما أدى إلى ارتفاعات في الأسعار لم تحدث منذ سنوات.
وقال الحلبوسي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في حال استمرت الحرب لفترة أطول سوف يكون لروسيا حضور كبير في سوق الطاقة لسد النقص والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط عطلت بشكل كبير المرور الآمن لحركة الناقلات، علاوة على تعاظم المخاطر الأمنية، بالتالي نقصت إمدادات النفط وارتفعت الأسعار، علاوة على ذلك أعلنت بعض الدول حالة القوة القاهرة على بعض أنشطتها في مجال الطاقة مثل الكويت وقطر والبحرين، الأمر الذي زاد من الذعر في أسواق النفط العالمية.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
07:24 GMT
وتابع الحلبوسي، ويأتي هذا الارتفاع ليشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي مما يدفع بالتضخم نحو الارتفاع، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج مما يؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو اقتصادي، ويرجح صندوق النقد الدولي أنه في حال استمرار هذه الحرب حتى ثلاثة أرباع العام الجاري سوف يزداد معدل التضخم العالمي بمعدل 40 نقطة، علما أن أسعار النفط عالميا ارتفعت بنسبة تزيد عن 30‎%‎ خصوصاً مع تصاعد الحالة الضبابية التي تفرض الأخذ بجدية والتفكير بالسيناريوهات التي قد تبدوا غير قابلة للتحقيق والاستعداد لها، في ظل بيئة ديناميكية متسارعة التغيرات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن، "الوقت ما زال مبكرا للحديث عن علو صوت روسيا على الاقل خلال هذه الفترة القريبة، خاصة وأن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيناقش اليوم الإفراج المشترك عن نفط احتياطيات الطوارئ لكبح جماح أسعار النفط، لكنه في حال استمرت الحرب لفترة أطول سوف يكون لروسيا حضور كبير في سوق الطاقة لسد النقص والمساهمة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي".

وأشار الحلبوسي إلى أن، أوروبا قد تكون في موقف صعب في ظل تناقص إمدادها بالطاقة مما يفاقم من وضعها، كون روسيا الآن لديها سوق جديد كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنها الولوج إليه وإيقاف تصدير الغاز إلى أوروبا، خصوصا وأن روسيا لم تزود أوروبا بالغاز العام الماضي إلا بنسبة 6‎%‎.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو: لا دعم ماليا أوروبيا لأوكرانيا قبل ضمان عودة إمدادات النفط إلى المجر من روسيا
20 فبراير, 18:32 GMT
واختتم بالقول، إن استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط سوف يبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ما يدفع الضغوط التضخمية نحو الارتفاع ويعقد مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، وبالتالي سوف يتأثر الاقتصاد العالمي المثقل بالمشكلات مما سيفجر أزمة اقتصادية عالمية.
وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، أصبح صوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أعلى من أي وقت مضى".

وكتب دميترييف عبر قناته على تطبيق "تلغرام" : "سعر النفط يتجاوز 100 دولار، وصوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أصبح أعلى من أي وقت مضى".

وأضاف: "الواقع يفرض نفسه مجددًا، تجاهل روسيا أمر مستحيل".
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
روسيا والسعودية تجريان محادثات حول معايير النفط والغاز
9 فبراير, 14:26 GMT

وأشار دميترييف إلى أن "روسيا مورّد مهم للطاقة على المستوى النظامي، ومن دونها لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي ولا نموذج مستدام للنمو العالمي".

وقفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى ​مستوى له، منذ يوليو⁠/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ​الشحنات عبر مضيق ​هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لبيانات التداول.
