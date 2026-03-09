https://sarabic.ae/20260309/خبير-الحضور-الروسي-الكبير-بسوق-الطاقة-يسهم-في-تحقيق-الاستقرار-الاقتصادي-العالمي-1111270638.html

خبير: الحضور الروسي الكبير بسوق الطاقة يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي

أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أدت إلى إغلاق مضيق هرمز مما عطل إمدادات الطاقة عبر المضيق الذي تعبر منه خمس... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحلبوسي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في حال استمرت الحرب لفترة أطول سوف يكون لروسيا حضور كبير في سوق الطاقة لسد النقص والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط عطلت بشكل كبير المرور الآمن لحركة الناقلات، علاوة على تعاظم المخاطر الأمنية، بالتالي نقصت إمدادات النفط وارتفعت الأسعار، علاوة على ذلك أعلنت بعض الدول حالة القوة القاهرة على بعض أنشطتها في مجال الطاقة مثل الكويت وقطر والبحرين، الأمر الذي زاد من الذعر في أسواق النفط العالمية.وتابع الحلبوسي، ويأتي هذا الارتفاع ليشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد العالمي مما يدفع بالتضخم نحو الارتفاع، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج مما يؤدي إلى حدوث تباطؤ في النمو اقتصادي، ويرجح صندوق النقد الدولي أنه في حال استمرار هذه الحرب حتى ثلاثة أرباع العام الجاري سوف يزداد معدل التضخم العالمي بمعدل 40 نقطة، علما أن أسعار النفط عالميا ارتفعت بنسبة تزيد عن 30‎%‎ خصوصاً مع تصاعد الحالة الضبابية التي تفرض الأخذ بجدية والتفكير بالسيناريوهات التي قد تبدوا غير قابلة للتحقيق والاستعداد لها، في ظل بيئة ديناميكية متسارعة التغيرات.وأشار الحلبوسي إلى أن، أوروبا قد تكون في موقف صعب في ظل تناقص إمدادها بالطاقة مما يفاقم من وضعها، كون روسيا الآن لديها سوق جديد كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنها الولوج إليه وإيقاف تصدير الغاز إلى أوروبا، خصوصا وأن روسيا لم تزود أوروبا بالغاز العام الماضي إلا بنسبة 6‎%‎.واختتم بالقول، إن استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط سوف يبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ما يدفع الضغوط التضخمية نحو الارتفاع ويعقد مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، وبالتالي سوف يتأثر الاقتصاد العالمي المثقل بالمشكلات مما سيفجر أزمة اقتصادية عالمية.وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه "مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار، أصبح صوت روسيا في الاقتصاد العالمي والجيوسياسة أعلى من أي وقت مضى".وأضاف: "الواقع يفرض نفسه مجددًا، تجاهل روسيا أمر مستحيل".وقفز سعر برميل خام "برنت" إلى أعلى ​مستوى له، منذ يوليو⁠/ تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل ​الشحنات عبر مضيق ​هرمز، لفترة طويلة، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.وتجاوز سعر خام "برنت" 118 دولارًا، لأول مرة، منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لبيانات التداول.

