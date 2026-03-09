https://sarabic.ae/20260309/خبير-المخططات-الغربية-لوقف-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-فشلت-والنفط-الروسي-بات-المنفذ-الوحيد-1111264955.html
قيّم الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي الدكتور نضال رباح، من الخليل، الحراك الدبلوماسي الروسي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الصراع
وقال رباح، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا توجّه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن النظام الدولي يحتاج إلى وضوح في قواعد إدارة الصراعات المفتوحة، لا إلى الغموض الإستراتيجي". وأشار إلى أن "الرسالة تؤكد أن العالم يتجه نحو اقتصاد جيوسياسي، لا مجرد اقتصاد قائم على الطاقة وأسواق النفط"، لافتًا إلى أن "موسكو تبذل جهودًا كبيرة لحل هذا الصراع وتضغط بكل ما تملكه من أدوات القوة الناعمة، انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي بات عنصرًا حاسمًا في إدارة الأزمات الدولية".وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الباحث الفلسطيني إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى مستوى خطير، معتبرًا أن "الخوف من الانهيار الاقتصادي العالمي قد يكون دافعًا أساسيًا لإنهاء الحرب، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والنفط"، وأن "الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع الشعوب إلى ممارسة ضغوط على حكوماتها، كونها المتضرر الأول من ارتفاع تكاليف المعيشة".ولفت الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي إلى أن "المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية سقطت وفشلت، وبات النفط الروسي هو المنفذ الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أوروبا باتت منقسمة إلى معسكرين، معسكر يدفع نحو التصعيد والحرب رغم كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومعسكر آخر يدعو إلى العقلانية والعودة إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وختم بالتأكيد أن "انتقائية استخدام القانون الدولي وفقدانه للمصداقية، من خلال العقوبات الأحادية وازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات الدولية، يهددان مستقبل النظام الدولي"، محذرًا من أنه "إذا استمرت هذه السياسات فقد تنتهي الأمم المتحدة قريبًا بعد أن تفقد دورها ومكانتها في إدارة الأزمات العالمية".
خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد
قيّم الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي الدكتور نضال رباح، من الخليل، الحراك الدبلوماسي الروسي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الصراع في المنطقة هو امتداد لصراعات تاريخية قديمة جدًا"، وأن "تأثيراته لا تقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد إلى العالم بأسره".
وقال رباح، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا توجّه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن النظام الدولي يحتاج إلى وضوح في قواعد إدارة الصراعات المفتوحة، لا إلى الغموض الإستراتيجي".
وأشار إلى أن "الرسالة تؤكد أن العالم يتجه نحو اقتصاد جيوسياسي، لا مجرد اقتصاد قائم على الطاقة وأسواق النفط"، لافتًا إلى أن "موسكو تبذل جهودًا كبيرة لحل هذا الصراع وتضغط بكل ما تملكه من أدوات القوة الناعمة، انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي بات عنصرًا حاسمًا في إدارة الأزمات الدولية".
وأضاف رباح أن "التحركات لكبح جموح الجنون العالمي في هذا الصراع قوية جدًا"، وأن "الاتحاد الروسي يمارس ضغوطًا دبلوماسية في هذا الاتجاه، في حين تمارس الصقور الداعمة لقيام هذه الحرب، ضغوطًا معاكسة تدفع نحو استمرارها".
وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الباحث الفلسطيني إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى مستوى خطير، معتبرًا أن "الخوف من الانهيار الاقتصادي العالمي قد يكون دافعًا أساسيًا لإنهاء الحرب، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والنفط"، وأن "الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع الشعوب إلى ممارسة ضغوط على حكوماتها، كونها المتضرر الأول من ارتفاع تكاليف المعيشة".
ولفت الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي إلى أن "المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية سقطت وفشلت، وبات النفط الروسي هو المنفذ الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أوروبا باتت منقسمة إلى معسكرين، معسكر يدفع نحو التصعيد والحرب رغم كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومعسكر آخر يدعو إلى العقلانية والعودة إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وختم بالتأكيد أن "انتقائية استخدام القانون الدولي وفقدانه للمصداقية، من خلال العقوبات الأحادية وازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات الدولية، يهددان مستقبل النظام الدولي"، محذرًا من أنه "إذا استمرت هذه السياسات فقد تنتهي الأمم المتحدة قريبًا بعد أن تفقد دورها ومكانتها في إدارة الأزمات العالمية".