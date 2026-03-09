https://sarabic.ae/20260309/خبير-المخططات-الغربية-لوقف-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-فشلت-والنفط-الروسي-بات-المنفذ-الوحيد-1111264955.html

خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد

خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد

سبوتنيك عربي

قيّم الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي الدكتور نضال رباح، من الخليل، الحراك الدبلوماسي الروسي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الصراع... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T12:55+0000

2026-03-09T12:55+0000

2026-03-09T12:55+0000

العالم

روسيا

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg

وقال رباح، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا توجّه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن النظام الدولي يحتاج إلى وضوح في قواعد إدارة الصراعات المفتوحة، لا إلى الغموض الإستراتيجي". وأشار إلى أن "الرسالة تؤكد أن العالم يتجه نحو اقتصاد جيوسياسي، لا مجرد اقتصاد قائم على الطاقة وأسواق النفط"، لافتًا إلى أن "موسكو تبذل جهودًا كبيرة لحل هذا الصراع وتضغط بكل ما تملكه من أدوات القوة الناعمة، انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي بات عنصرًا حاسمًا في إدارة الأزمات الدولية".وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الباحث الفلسطيني إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى مستوى خطير، معتبرًا أن "الخوف من الانهيار الاقتصادي العالمي قد يكون دافعًا أساسيًا لإنهاء الحرب، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والنفط"، وأن "الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع الشعوب إلى ممارسة ضغوط على حكوماتها، كونها المتضرر الأول من ارتفاع تكاليف المعيشة".ولفت الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي إلى أن "المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية سقطت وفشلت، وبات النفط الروسي هو المنفذ الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أوروبا باتت منقسمة إلى معسكرين، معسكر يدفع نحو التصعيد والحرب رغم كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومعسكر آخر يدعو إلى العقلانية والعودة إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وختم بالتأكيد أن "انتقائية استخدام القانون الدولي وفقدانه للمصداقية، من خلال العقوبات الأحادية وازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات الدولية، يهددان مستقبل النظام الدولي"، محذرًا من أنه "إذا استمرت هذه السياسات فقد تنتهي الأمم المتحدة قريبًا بعد أن تفقد دورها ومكانتها في إدارة الأزمات العالمية".دميترييف: رفض أوروبا للموارد الروسية "خطأ استراتيجي"دميترييف: سيزداد الوضع الصناعي في ألمانيا سوءا بسبب رفضها الاعتماد على واردات الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-لا-يمكن-تحقيق-الاستقرار-العالمي-دون-روسيا-1111258327.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك