خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/خبير-المخططات-الغربية-لوقف-الاعتماد-على-الطاقة-الروسية-فشلت-والنفط-الروسي-بات-المنفذ-الوحيد-1111264955.html
خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد
خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد
سبوتنيك عربي
قيّم الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي الدكتور نضال رباح، من الخليل، الحراك الدبلوماسي الروسي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الصراع... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T12:55+0000
2026-03-09T12:55+0000
العالم
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وقال رباح، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا توجّه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن النظام الدولي يحتاج إلى وضوح في قواعد إدارة الصراعات المفتوحة، لا إلى الغموض الإستراتيجي". وأشار إلى أن "الرسالة تؤكد أن العالم يتجه نحو اقتصاد جيوسياسي، لا مجرد اقتصاد قائم على الطاقة وأسواق النفط"، لافتًا إلى أن "موسكو تبذل جهودًا كبيرة لحل هذا الصراع وتضغط بكل ما تملكه من أدوات القوة الناعمة، انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي بات عنصرًا حاسمًا في إدارة الأزمات الدولية".وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الباحث الفلسطيني إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى مستوى خطير، معتبرًا أن "الخوف من الانهيار الاقتصادي العالمي قد يكون دافعًا أساسيًا لإنهاء الحرب، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والنفط"، وأن "الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع الشعوب إلى ممارسة ضغوط على حكوماتها، كونها المتضرر الأول من ارتفاع تكاليف المعيشة".ولفت الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي إلى أن "المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية سقطت وفشلت، وبات النفط الروسي هو المنفذ الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أوروبا باتت منقسمة إلى معسكرين، معسكر يدفع نحو التصعيد والحرب رغم كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومعسكر آخر يدعو إلى العقلانية والعودة إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وختم بالتأكيد أن "انتقائية استخدام القانون الدولي وفقدانه للمصداقية، من خلال العقوبات الأحادية وازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات الدولية، يهددان مستقبل النظام الدولي"، محذرًا من أنه "إذا استمرت هذه السياسات فقد تنتهي الأمم المتحدة قريبًا بعد أن تفقد دورها ومكانتها في إدارة الأزمات العالمية".دميترييف: رفض أوروبا للموارد الروسية "خطأ استراتيجي"دميترييف: سيزداد الوضع الصناعي في ألمانيا سوءا بسبب رفضها الاعتماد على واردات الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20260309/دميترييف-مع-ارتفاع-أسعار-النفط-لا-يمكن-تحقيق-الاستقرار-العالمي-دون-روسيا-1111258327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, تقارير سبوتنيك

خبير: المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية فشلت.. والنفط الروسي بات المنفذ الوحيد

12:55 GMT 09.03.2026
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
حصري
قيّم الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي الدكتور نضال رباح، من الخليل، الحراك الدبلوماسي الروسي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الصراع في المنطقة هو امتداد لصراعات تاريخية قديمة جدًا"، وأن "تأثيراته لا تقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد إلى العالم بأسره".
وقال رباح، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "روسيا توجّه رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن النظام الدولي يحتاج إلى وضوح في قواعد إدارة الصراعات المفتوحة، لا إلى الغموض الإستراتيجي".
وأشار إلى أن "الرسالة تؤكد أن العالم يتجه نحو اقتصاد جيوسياسي، لا مجرد اقتصاد قائم على الطاقة وأسواق النفط"، لافتًا إلى أن "موسكو تبذل جهودًا كبيرة لحل هذا الصراع وتضغط بكل ما تملكه من أدوات القوة الناعمة، انطلاقًا من أن الاقتصاد العالمي بات عنصرًا حاسمًا في إدارة الأزمات الدولية".

وأضاف رباح أن "التحركات لكبح جموح الجنون العالمي في هذا الصراع قوية جدًا"، وأن "الاتحاد الروسي يمارس ضغوطًا دبلوماسية في هذا الاتجاه، في حين تمارس الصقور الداعمة لقيام هذه الحرب، ضغوطًا معاكسة تدفع نحو استمرارها".

وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الباحث الفلسطيني إلى تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في الأسواق العالمية وصل إلى مستوى خطير، معتبرًا أن "الخوف من الانهيار الاقتصادي العالمي قد يكون دافعًا أساسيًا لإنهاء الحرب، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الطاقة والنفط"، وأن "الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع الشعوب إلى ممارسة ضغوط على حكوماتها، كونها المتضرر الأول من ارتفاع تكاليف المعيشة".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
دميترييف: مع ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تحقيق الاستقرار العالمي دون روسيا
07:24 GMT
ولفت الباحث الفلسطيني في الشأن الدولي والروسي إلى أن "المخططات الغربية لوقف الاعتماد على الطاقة الروسية سقطت وفشلت، وبات النفط الروسي هو المنفذ الوحيد"، مشيرًا إلى أن "أوروبا باتت منقسمة إلى معسكرين، معسكر يدفع نحو التصعيد والحرب رغم كلفتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومعسكر آخر يدعو إلى العقلانية والعودة إلى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وختم بالتأكيد أن "انتقائية استخدام القانون الدولي وفقدانه للمصداقية، من خلال العقوبات الأحادية وازدواجية المعايير في التعامل مع النزاعات الدولية، يهددان مستقبل النظام الدولي"، محذرًا من أنه "إذا استمرت هذه السياسات فقد تنتهي الأمم المتحدة قريبًا بعد أن تفقد دورها ومكانتها في إدارة الأزمات العالمية".
دميترييف: رفض أوروبا للموارد الروسية "خطأ استراتيجي"
دميترييف: سيزداد الوضع الصناعي في ألمانيا سوءا بسبب رفضها الاعتماد على واردات الطاقة الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала