عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فنلندي: استئناف الحوار مع روسيا سينقذ اقتصاد فنلندا
مسؤول فنلندي: استئناف الحوار مع روسيا سينقذ اقتصاد فنلندا
سبوتنيك عربي
رأى عضو حزب "تحالف الحرية" الفنلندي، أرماندو ميما، أن استئناف الحوار مع روسيا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اقتصاد فنلندا. 09.03.2026
2026-03-09T18:21+0000
2026-03-09T18:21+0000
العالم
فنلندا
روسيا
اقتصاد
حلف الأطلسي
وقال ميما في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بعد الحرب في إيران، ستعاني فنلندا بشدة من أزمة الطاقة وأزمة السوق العالمية"، معتبرا أن استئناف الحوار مع روسيا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اقتصاد البلاد خلال فترة التوتر وعدم اليقين العالميين.وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تماماً. وبحسب الدبلوماسي، أدت سياسات هلسنكي إلى انهيار كارثي في جميع مجالات التعاون الثنائي. وأشار السفير إلى أن "مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجوداً قط، منذ الحرب العالمية الثانية".خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاماالمفوضية الأوروبية تقترح خطة لعسكرة الجانب الشرقي على الحدود مع روسيا
العالم, فنلندا, روسيا, اقتصاد, حلف الأطلسي
18:21 GMT 09.03.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمنارة على جزيرة تيوتيرس الكبرى في خليج فنلندا
تابعنا عبر
رأى عضو حزب "تحالف الحرية" الفنلندي، أرماندو ميما، أن استئناف الحوار مع روسيا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اقتصاد فنلندا.
وقال ميما في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "بعد الحرب في إيران، ستعاني فنلندا بشدة من أزمة الطاقة وأزمة السوق العالمية"، معتبرا أن استئناف الحوار مع روسيا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اقتصاد البلاد خلال فترة التوتر وعدم اليقين العالميين.
وأوضح أن فنلندا قادرة على إقامة علاقات طبيعية مع روسيا، وفتح الحدود، وتعزيز السياحة والأعمال، الأمر الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين، لكنها بدلاً من ذلك تسلك طريق "الدمار والحرب والموت والخراب" بسبب "قرارات سياسية حمقاء تحركها منظمة حلف شمال الأطلسي".
صورة مصممة لإنفوجراف أكبر 10 اقتصادات في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميا
أمس, 14:37 GMT
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى هلسنكي، بافيل كوزنيتسوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا قد انهارت تماماً. وبحسب الدبلوماسي، أدت سياسات هلسنكي إلى انهيار كارثي في جميع مجالات التعاون الثنائي.
وأشار السفير إلى أن "مثل هذا "الستار الحديدي" بين روسيا وفنلندا لم يكن موجوداً قط، منذ الحرب العالمية الثانية".
خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاما
المفوضية الأوروبية تقترح خطة لعسكرة الجانب الشرقي على الحدود مع روسيا
