وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد استمرار الحرب على إيران
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد استمرار الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران لن تنتهي هذه الأسبوع. 10.03.2026
جاء ذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى قول ساعر إن الحرب ستستمر حتى اللحظة التي ترى فيها إسرائيل وشركاؤها أنه من المناسب التوقف".وقال ساعر، في تصريحات أخرى، أمس الاثنين، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، يواصل ما وصفه بـ "السياسات المتشددة والجنونية لوالده"، مضيفا: "من الواضح أن المتشددين ما زالوا يسيطرون على الأمور في طهران".وأمس الاثنين، قال ترامب، في تصريحات صحفية، إنه يمكن أن يتحدث مع الإيرانيين، لكنه حذر طهران من إيقاف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه سيرد على ذلك بقوة ساحقة.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
