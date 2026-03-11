https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-البحريني-يناقشان-الوضع-في-منطقة-الخليج-العربي-1111365024.html

لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي

لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن روسيا مستعدة لاستخدام جميع... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب البحريني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وركز الاتصال على التطورات في منطقة الخليج العربي في ظل النزاع المسلح واسع النطاق الناجم عن العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران".وأضافت البيان: "أكد سيرغي لافروف استعداد روسيا لاستخدام كافة الوسائل المتاحة للمساهمة الفعالة في استقرار الوضع في المنطقة".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط

