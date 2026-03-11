لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260311/لافروف-ونظيره-البحريني-يناقشان-الوضع-في-منطقة-الخليج-العربي-1111365024.html
لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي
لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن روسيا مستعدة لاستخدام جميع... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T19:36+0000
2026-03-11T19:55+0000
روسيا
إيران
البحرين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421976_0:4:3074:1733_1920x0_80_0_0_d0a1dd40c07184366c61aec11c2fc9e8.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب البحريني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وركز الاتصال على التطورات في منطقة الخليج العربي في ظل النزاع المسلح واسع النطاق الناجم عن العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران".وأضافت البيان: "أكد سيرغي لافروف استعداد روسيا لاستخدام كافة الوسائل المتاحة للمساهمة الفعالة في استقرار الوضع في المنطقة".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260311/-تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-استهداف-منشآت-أمريكية-وتدمير-سفن-صور-وفيديو---1111326487.html
إيران
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421976_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9bf810e39f455b9feb7c420f0135ae92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, البحرين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, البحرين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

لافروف ونظيره البحريني يناقشان الوضع في منطقة الخليج العربي

19:36 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 19:55 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن روسيا مستعدة لاستخدام جميع الإمكانيات لتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الحادي عشر من مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب البحريني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وركز الاتصال على التطورات في منطقة الخليج العربي في ظل النزاع المسلح واسع النطاق الناجم عن العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران".

وتابع البيان: "أكد الوزيران على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وبدء عملية تفاوضية للتوصل إلى حلول وسطية معقولة. وشدد الجانبان على رفضهما القاطع للهجمات التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية في إيران وفي الدول العربية المجاورة غير الأطراف في النزاع".

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ12 من الحرب على إيران... استهداف منشآت أمريكية وتدمير سفن... صور وفيديو
06:16 GMT
وأضافت البيان: "أكد سيرغي لافروف استعداد روسيا لاستخدام كافة الوسائل المتاحة للمساهمة الفعالة في استقرار الوضع في المنطقة".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала