موسكو: ريابكوف يبحث البرنامج النووي الإيراني مع رئيس مؤتمر معاهدة عدم الانتشار

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، مع الرئيس المعين للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، دو هونغ فييت، الوضع المحيط... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 11 آذار/مارس، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع الرئيس المعين للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الممثل الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، دو هونغ فييت، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.لافروف ونظيره المصري يدعوان إلى استئناف الحوار السياسي من أجل استقرار الشرق الأوسط

