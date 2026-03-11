https://sarabic.ae/20260311/موسكو-ريابكوف-يبحث-البرنامج-النووي-الإيراني-مع-رئيس-مؤتمر-معاهدة-عدم-الانتشار-1111357996.html
موسكو: ريابكوف يبحث البرنامج النووي الإيراني مع رئيس مؤتمر معاهدة عدم الانتشار
11.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 11 آذار/مارس، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع الرئيس المعين للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الممثل الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، دو هونغ فييت، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، مع الرئيس المعين للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، دو هونغ فييت، الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 11 آذار/مارس، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مع الرئيس المعين للمؤتمر الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الممثل الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة، دو هونغ فييت، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر موسكو لعدم الانتشار النووي".
وأوضح البيان أن الطرفين أجريا تبادلا شاملا للآراء حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار النووي، بما في ذلك الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، في ضوء المؤتمر الاستعراضي المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.