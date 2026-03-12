https://sarabic.ae/20260312/إيران-تعلن-عدم-مشاركتها-في-كأس-العالم-2026-من-المستفيد-1111408310.html

إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟

إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟

قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي، إن إيران لن تشارك في بطولة كأس العالم المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

تصريحات دونيامالي أثارت جدلا واسعا، حيث أكد عدم وجود معايير للمشاركة في ظل الظروف الحالية، حسب وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس.وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يمنح بطاقة التأهل الخاصة بإيران لمنتخب العراق، الذي بلغ الملحق العالمي، كما سيعود ذلك بالنفع أيضا على منتخب الإمارات، الذي يمكن أن يتم تصعيده للمحلق العالمي خلفا للمنتخب العراقي في حال اعتماد تأهل العراق مباشرة.كما تشير تقارير إلى أن انسحاب إيران سيؤدي إلى تغييرات في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، التي تضم منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف حدة المنافسة بين فرقها.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في 16 مدينة بالدول الثلاث (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.

