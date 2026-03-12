إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260312/إيران-تعلن-عدم-مشاركتها-في-كأس-العالم-2026-من-المستفيد-1111408310.html
إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟
إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟
سبوتنيك عربي
قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي، إن إيران لن تشارك في بطولة كأس العالم المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T14:52+0000
2026-03-12T14:52+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_31bfc71c8bf659afabed1a82e37584a3.jpg
تصريحات دونيامالي أثارت جدلا واسعا، حيث أكد عدم وجود معايير للمشاركة في ظل الظروف الحالية، حسب وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس.وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يمنح بطاقة التأهل الخاصة بإيران لمنتخب العراق، الذي بلغ الملحق العالمي، كما سيعود ذلك بالنفع أيضا على منتخب الإمارات، الذي يمكن أن يتم تصعيده للمحلق العالمي خلفا للمنتخب العراقي في حال اعتماد تأهل العراق مباشرة.كما تشير تقارير إلى أن انسحاب إيران سيؤدي إلى تغييرات في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، التي تضم منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف حدة المنافسة بين فرقها.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في 16 مدينة بالدول الثلاث (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.
https://sarabic.ae/20250326/المنتخب-الإيراني-ثالث-المتأهلين-لمونديال-2026-1098953625.html
https://sarabic.ae/20251214/إيران-توجه-انتقادات-حادة-لواشنطن-بسبب-تعقيدات-التأشيرات-لـكأس-العالم-2026---1108161342.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109275686_0:0:1712:1284_1920x0_80_0_0_582bb432bb84457ed8dfe9633ca402d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026
رياضة, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026

إيران تعلن عدم مشاركتها في كأس العالم 2026... من المستفيد؟

14:52 GMT 12.03.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي، إن إيران لن تشارك في بطولة كأس العالم المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك معا.
تصريحات دونيامالي أثارت جدلا واسعا، حيث أكد عدم وجود معايير للمشاركة في ظل الظروف الحالية، حسب وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
مجتمع
المنتخب الإيراني ثالث المتأهلين لمونديال 2026
26 مارس 2025, 05:24 GMT
وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يمنح بطاقة التأهل الخاصة بإيران لمنتخب العراق، الذي بلغ الملحق العالمي، كما سيعود ذلك بالنفع أيضا على منتخب الإمارات، الذي يمكن أن يتم تصعيده للمحلق العالمي خلفا للمنتخب العراقي في حال اعتماد تأهل العراق مباشرة.
كما تشير تقارير إلى أن انسحاب إيران سيؤدي إلى تغييرات في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، التي تضم منتخب مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف حدة المنافسة بين فرقها.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"
14 ديسمبر 2025, 19:40 GMT
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في 16 مدينة بالدول الثلاث (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала