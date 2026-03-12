https://sarabic.ae/20260312/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-هدفين-جديدين-ضمن-بنك-الأهداف-في-إسرائيل-1111425190.html

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين ضمن بنك الأهداف في إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن هدفين جديدين ضمن بنك الأهداف في إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، اليوم الخميس، ضم حقلي "ليفياتان" و"كاريش" النفطيين الإسرائيليين إلى جانب عشرات الأهداف... 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T20:38+0000

2026-03-12T20:38+0000

2026-03-12T20:38+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104033/74/1040337416_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_d3b4134ec9828bd3531eef41e78954f8.jpg

وقال موسوي في منشور على منصة "إكس": "مرشدنا الأعلى! تم سماع أمرك، حقلا "ليفياتان" و"كاريش" الإسرائيليان إلى جانب عشرات الأهداف الجديدة الأخرى تقع ضمن دائرة أهدافنا، مع كل خطأ إضافي يرتكبه العدو، سيتم فتح جبهات أخرى ضده".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، إطلاق الموجة الـ41 من عملية "الوعد الصادق"، مؤكداً أن الهجوم استهدف مواقع في تل أبيب إضافة إلى مواقع أمريكية في المنطقة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260312/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ12-من-الحرب-على-إيران-1111378811.html

https://sarabic.ae/20260312/نتنياهو-نوجه-ضربات-ساحقة-للحرس-الثوري-والباسيج-ونقف-إلى-جانب-الشعب-الإيراني-1111420785.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن