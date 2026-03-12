https://sarabic.ae/20260312/نتنياهو-نوجه-ضربات-ساحقة-للحرس-الثوري-والباسيج-ونقف-إلى-جانب-الشعب-الإيراني-1111420785.html
نتنياهو: نوجه ضربات ساحقة للحرس الثوري والباسيج ونقف إلى جانب الشعب الإيراني
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل توجه ضربات ساحقة للحرس الثوري والباسيج، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير الشرق الأوسط. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
نتنياهو: نوجه ضربات ساحقة للحرس الثوري والباسيج ونقف إلى جانب الشعب الإيراني
19:25 GMT 12.03.2026 (تم التحديث: 19:30 GMT 12.03.2026)
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل توجه ضربات ساحقة للحرس الثوري والباسيج، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير الشرق الأوسط.
وقال نتنياهو: "نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية".
وتابع: "النظام الإيراني بنى منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائه وصواريخه الباليستية ومشروعه النووي".
وأضاف: "لو لم نتحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض".
وتابع: "نضرب الحرس الثوري الإيراني والباسيج بقوة في مقارهما وحواجزهما".
وأضاف: "لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت ولكنها بيد الشعب وحده".
وتابع: "العلاقات بيني وبين ترامب أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين".
وأضاف: "سنوجه ضربات ساحقة لإيران وللبرنامج النووي والقوة الصاروخية وسنوفر الظروف للشعب الإيراني للتخلص من الحكومة الحالية".