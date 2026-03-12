https://sarabic.ae/20260312/روستيخ-روسيا-تطور-مسيرات-انتحارية-بعيدة-المدى--1111407439.html
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، تطوير المسيّرات الانتحارية (الذخائر المتسكعة) البعيدة المدى المخصصة لضرب الأهداف العسكرية للعدو في العمق. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T14:40+0000
2026-03-12T14:40+0000
2026-03-12T14:40+0000
روسيا
شركة روستيخ
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/01/1074171258_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_ae37b10e7dc14ee2115d01a56627e9d3.png
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للشركة: "طور متخصصون في مؤسسة "روستيخ" الحكومية ذخيرة متسكعة بعيدة المدى، المسيّرة الجديدة مخصصة لتدمير الأهداف العسكرية للعدو في العمق".من جانبه، صرح المدير الإداري لتطوير الأنظمة الجوية المسيرة في "روستيخ"، بوريس بودولني، بأن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 10 أنواع من الطائرات المسيرة التسلسلية.وتم تطوير الجهاز مع مراعاة الحماية العالية من وسائل الحرب الإلكترونية، حيث يتيح نظام الاتصال الموثوق التحكم بالمسيرة على كامل نطاق عملياتها."روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
https://sarabic.ae/20260306/روستيخ-تكشف-عن-قدرات-غير-محدودة-لدبابة-روسية-مطورة-1111128741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/01/1074171258_268:0:1325:793_1920x0_80_0_0_7b45278c42e09be0d53e15be3a3c51de.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, شركة روستيخ, العالم
روسيا, شركة روستيخ, العالم
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، تطوير المسيّرات الانتحارية (الذخائر المتسكعة) البعيدة المدى المخصصة لضرب الأهداف العسكرية للعدو في العمق.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للشركة: "طور متخصصون في مؤسسة "روستيخ" الحكومية ذخيرة متسكعة بعيدة المدى، المسيّرة الجديدة مخصصة لتدمير الأهداف العسكرية للعدو في العمق".
وأشار البيان إلى أن المسيّرة الجديدة مزودة بمحرك احتراق داخلي وقادرة على تنفيذ مهام تصل إلى مدى مئات الكيلومترات. كما تتميز بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، ما يسمح لها باستخدام مسارات طيران متنوعة لتجاوز مناطق الدفاع الجوي للعدو وضمان دقة عالية في إصابة الأهداف.
من جانبه، صرح المدير الإداري لتطوير الأنظمة الجوية المسيرة في "روستيخ"، بوريس بودولني، بأن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 10 أنواع من الطائرات المسيرة التسلسلية.
وقال بودولني: "يتم استخدام مجموعة من المسيرات الاستطلاعية والهجومية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. الذخيرة المتسكعة الجديدة تعتمد تصميم "جناح دلتا" وتخضع حالياً للاختبارات".
وتم تطوير الجهاز مع مراعاة الحماية العالية من وسائل الحرب الإلكترونية، حيث يتيح نظام الاتصال الموثوق التحكم بالمسيرة على كامل نطاق عملياتها.