"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، تطوير المسيّرات الانتحارية (الذخائر المتسكعة) البعيدة المدى المخصصة لضرب الأهداف العسكرية للعدو في العمق. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T14:40+0000
2026-03-12T14:40+0000
روسيا
شركة روستيخ
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/01/1074171258_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_ae37b10e7dc14ee2115d01a56627e9d3.png
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للشركة: "طور متخصصون في مؤسسة "روستيخ" الحكومية ذخيرة متسكعة بعيدة المدى، المسيّرة الجديدة مخصصة لتدمير الأهداف العسكرية للعدو في العمق".من جانبه، صرح المدير الإداري لتطوير الأنظمة الجوية المسيرة في "روستيخ"، بوريس بودولني، بأن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 10 أنواع من الطائرات المسيرة التسلسلية.وتم تطوير الجهاز مع مراعاة الحماية العالية من وسائل الحرب الإلكترونية، حيث يتيح نظام الاتصال الموثوق التحكم بالمسيرة على كامل نطاق عملياتها."روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
"روستيخ": روسيا تطور مسيرات انتحارية بعيدة المدى

14:40 GMT 12.03.2026
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الخميس، تطوير المسيّرات الانتحارية (الذخائر المتسكعة) البعيدة المدى المخصصة لضرب الأهداف العسكرية للعدو في العمق.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للشركة: "طور متخصصون في مؤسسة "روستيخ" الحكومية ذخيرة متسكعة بعيدة المدى، المسيّرة الجديدة مخصصة لتدمير الأهداف العسكرية للعدو في العمق".

وأشار البيان إلى أن المسيّرة الجديدة مزودة بمحرك احتراق داخلي وقادرة على تنفيذ مهام تصل إلى مدى مئات الكيلومترات. كما تتميز بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، ما يسمح لها باستخدام مسارات طيران متنوعة لتجاوز مناطق الدفاع الجوي للعدو وضمان دقة عالية في إصابة الأهداف.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
روستيخ تكشف عن قدرات "غير محدودة" لدبابة روسية مطورة
6 مارس, 05:33 GMT
من جانبه، صرح المدير الإداري لتطوير الأنظمة الجوية المسيرة في "روستيخ"، بوريس بودولني، بأن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 10 أنواع من الطائرات المسيرة التسلسلية.
وقال بودولني: "يتم استخدام مجموعة من المسيرات الاستطلاعية والهجومية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. الذخيرة المتسكعة الجديدة تعتمد تصميم "جناح دلتا" وتخضع حالياً للاختبارات".
وتم تطوير الجهاز مع مراعاة الحماية العالية من وسائل الحرب الإلكترونية، حيث يتيح نظام الاتصال الموثوق التحكم بالمسيرة على كامل نطاق عملياتها.
"روستيخ": قذائف "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيراتها الغربية في الدقة
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
