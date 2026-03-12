https://sarabic.ae/20260312/زعيم-أنصار-الله-إسرائيل-تستهدف-السيطرة-على-المنطقة-1111417352.html
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن مناسبة يوم القدس العالمي التي يتم إحياؤها في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان تمثل "محطة مهمة لتذكير... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح الحوثي في خطاب نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، اليوم الخميس، أن هذه المناسبة تبرز أهمية التصدي لما وصفه بالمخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.ولفت الحوثي إلى أن "إيران تبنت القضية الفلسطينية مبكرا وقدمت أشكالا مختلفة من الدعم لها".وهاجم زعيم "أنصار الله" الدور الأمريكي والغربي في دعم تل أبيب، محذرا من أن إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة، ومشددا على أن القضية الفلسطينية تمثل مسؤولية مشتركة لجميع المسلمين.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بينما تنفذ إسرائيل ضربات على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري بدعوى محاربة "حزب الله".وكانت إسرائيل قد شنت هجمات ضد اليمن خلال حربها الأخيرة على غزة، إضافة إلى تنفيذ هجمات على سوريا.
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن مناسبة يوم القدس العالمي التي يتم إحياؤها في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان تمثل "محطة مهمة لتذكير الأمة الإسلامية بمسؤوليتها الدينية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية".
وأوضح الحوثي في خطاب نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، اليوم الخميس، أن هذه المناسبة تبرز أهمية التصدي لما وصفه بالمخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
ولفت الحوثي إلى أن "إيران
تبنت القضية الفلسطينية مبكرا وقدمت أشكالا مختلفة من الدعم لها".
وهاجم زعيم "أنصار الله" الدور الأمريكي والغربي في دعم تل أبيب، محذرا من أن إسرائيل
تستهدف السيطرة على المنطقة، ومشددا على أن القضية الفلسطينية تمثل مسؤولية مشتركة لجميع المسلمين.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بينما تنفذ إسرائيل ضربات على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري بدعوى محاربة "حزب الله".
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات ضد اليمن
خلال حربها الأخيرة على غزة، إضافة إلى تنفيذ هجمات على سوريا.