زعيم "أنصار الله": إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة
زعيم "أنصار الله": إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة
18:28 GMT 12.03.2026
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن مناسبة يوم القدس العالمي التي يتم إحياؤها في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان تمثل "محطة مهمة لتذكير الأمة الإسلامية بمسؤوليتها الدينية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية".
وأوضح الحوثي في خطاب نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، اليوم الخميس، أن هذه المناسبة تبرز أهمية التصدي لما وصفه بالمخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
ولفت الحوثي إلى أن "إيران تبنت القضية الفلسطينية مبكرا وقدمت أشكالا مختلفة من الدعم لها".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
هل بدأ العد التنازلي لمشاركة "أنصار الله" في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل؟
10 مارس, 16:22 GMT
وهاجم زعيم "أنصار الله" الدور الأمريكي والغربي في دعم تل أبيب، محذرا من أن إسرائيل تستهدف السيطرة على المنطقة، ومشددا على أن القضية الفلسطينية تمثل مسؤولية مشتركة لجميع المسلمين.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بينما تنفذ إسرائيل ضربات على لبنان منذ مطلع الشهر الجاري بدعوى محاربة "حزب الله".
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات ضد اليمن خلال حربها الأخيرة على غزة، إضافة إلى تنفيذ هجمات على سوريا.
