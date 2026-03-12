عربي
نواب عراقيون يطالبون بإعادة تقييم الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
تصاعدت في العراق دعوات سياسية وبرلمانية لإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية والجدل المتكرر بشأن... 12.03.2026, سبوتنيك عربي
أُقِرّت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، من قبل مجلس النواب العراقي في مرحلة كان فيها العراق يشهد وجوداً عسكريا أمريكيا عقب غزو العراق 2003، حيث مهّدت هذه الاتفاقية الطريق لاحقاً لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية عام 2011.دعوات نيابية: العراق لم يستفد من الاتفاقية الأمنيةدعا المتحدث باسم كتلة بدر، النائب حامد الموسوي، إلى مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين لم تحقق الفائدة المرجوة للعراق خلال السنوات الماضية.وأشار إلى "ضرورة إعادة تقييم هذه العلاقة بما ينسجم مع مصالح العراق وسيادته"، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً يضمن حماية القرار الوطني ويعزز استقلالية البلاد في إدارة ملفاتها السياسية والأمنية".وحددت الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي لوجود القوات الأميركية المؤقت في العراق وأنشطتها وآلية انسحابها، فقد نصّت على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى العراقية بحلول 30 حزيران/يونيو 2009، على أن يكتمل الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، مع انتقال كامل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية.وأقرت الاتفاقية كذلك بالحق السيادي للعراق في طلب انسحاب القوات الأمريكية في أي وقت، في مقابل احتفاظ الولايات المتحدة بحق سحب قواتها متى ما رأت ذلك مناسباًالعراق تحول إلى منصة للاعتداء على دول الجوارفي المقابل، قال النائب عبدالله الخيكاني إن "طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن علاقة متكافئة قائمة على تبادل المصالح والمنافع، بل أقرب إلى علاقة أحادية الطرف، معتبراً أن العراق بقي في موقع المستهلك بنسبة كبيرة".وأضاف: "مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في عام 2021 على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، إلا أن هذه القوات ما زالت موجودة حتى الآن، وهو ما اعتبره إخلالاً بتنفيذ قرار البرلمان".وأشار إلى أن "ما حدث من اعتداءات على إيران – بحسب تعبيره – يثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الأمريكية داخل العراق"، معتبراً أن "وظيفتها تحولت إلى حماية إسرائيل واعتراض الصواريخ المتجهة نحوها".وأكد النائب أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية أجواء العراق ومنع استخدامها للاعتداء على دول الجوار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وعدم السماح بتحويل أراضيه أو مجاله الجوي إلى ساحة صراع إقليمي.
نواب عراقيون يطالبون بإعادة تقييم الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
تصاعدت في العراق دعوات سياسية وبرلمانية لإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية والجدل المتكرر بشأن وجود القوات الأجنبية داخل البلاد.
أُقِرّت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، من قبل مجلس النواب العراقي في مرحلة كان فيها العراق يشهد وجوداً عسكريا أمريكيا عقب غزو العراق 2003، حيث مهّدت هذه الاتفاقية الطريق لاحقاً لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية عام 2011.

وتُعد هذه الاتفاقية واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ العراق الحديث، إذ كان لها تأثير واضح في التوازنات السياسية داخل البلاد.

دعوات نيابية: العراق لم يستفد من الاتفاقية الأمنية

دعا المتحدث باسم كتلة بدر، النائب حامد الموسوي، إلى مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين لم تحقق الفائدة المرجوة للعراق خلال السنوات الماضية.
وقال الموسوي، في حديث لـ "سبوتنيك": "هذه الاتفاقية قد تكون مدخلاً لمراجعة مجمل العلاقة بين بغداد وواشنطن، لافتاً إلى أن العراق لم يلمس نتائج إيجابية حقيقية منها". وأضاف أن "الخلافات والتباينات التي شهدتها السنوات الماضية تُعد مؤشرا واضحا على أن الولايات المتحدة لا تحترم بنود الاتفاقية بالشكل المطلوب."
وأشار إلى "ضرورة إعادة تقييم هذه العلاقة بما ينسجم مع مصالح العراق وسيادته"، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً يضمن حماية القرار الوطني ويعزز استقلالية البلاد في إدارة ملفاتها السياسية والأمنية".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
القوات المسلحة العراقية: العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق
10:43 GMT
وحددت الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي لوجود القوات الأميركية المؤقت في العراق وأنشطتها وآلية انسحابها، فقد نصّت على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى العراقية بحلول 30 حزيران/يونيو 2009، على أن يكتمل الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، مع انتقال كامل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية.
كما تضمنت الاتفاقية ترتيبات تتعلق بتمركز القوات الأميركية بعد انسحابها من المدن، إذ تقرر أن تتمركز هذه القوات في قواعد ومنشآت خارج المناطق الحضرية يتم تحديدها بالتنسيق بين الجانبين عبر لجنة مشتركة لتنظيم العمليات والتنسيق العسكري.
وأقرت الاتفاقية كذلك بالحق السيادي للعراق في طلب انسحاب القوات الأمريكية في أي وقت، في مقابل احتفاظ الولايات المتحدة بحق سحب قواتها متى ما رأت ذلك مناسباً
مصفاة نفط تحترق خارج في أربيل العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
وسط تصعيد إقليمي.. هل يتحول العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران؟
أمس, 13:01 GMT

العراق تحول إلى منصة للاعتداء على دول الجوار

في المقابل، قال النائب عبدالله الخيكاني إن "طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن علاقة متكافئة قائمة على تبادل المصالح والمنافع، بل أقرب إلى علاقة أحادية الطرف، معتبراً أن العراق بقي في موقع المستهلك بنسبة كبيرة".
وأوضح الخيكاني، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، إذ إن نحو 90% من إيرادات الموازنة تأتي من العائدات النفطية، وهو ما يجعل البلاد ذات اقتصاد ريعي لا يقوم على تنوع مصادر الدخل أو الإنتاج المحلي".
وأضاف: "مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في عام 2021 على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، إلا أن هذه القوات ما زالت موجودة حتى الآن، وهو ما اعتبره إخلالاً بتنفيذ قرار البرلمان".
ناقلة نفط رروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
06:26 GMT
وأشار إلى أن "ما حدث من اعتداءات على إيران – بحسب تعبيره – يثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الأمريكية داخل العراق"، معتبراً أن "وظيفتها تحولت إلى حماية إسرائيل واعتراض الصواريخ المتجهة نحوها".
وبيّن الخيكاني أن "الأجواء العراقية باتت تُستخدم – على حد قوله – كممر للطائرات التي تنطلق لتنفيذ هجمات على دول أخرى، ما يجعل العراق أشبه بـ"محطة عبور" أو "خزان وقود" لهذه العمليات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد".
وأكد النائب أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية أجواء العراق ومنع استخدامها للاعتداء على دول الجوار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وعدم السماح بتحويل أراضيه أو مجاله الجوي إلى ساحة صراع إقليمي.
