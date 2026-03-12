https://sarabic.ae/20260312/نواب-عراقيون-يطالبون-بإعادة-تقييم-الاتفاقية-الأمنية-مع-واشنطن-1111411539.html

نواب عراقيون يطالبون بإعادة تقييم الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

نواب عراقيون يطالبون بإعادة تقييم الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

تصاعدت في العراق دعوات سياسية وبرلمانية لإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية والجدل المتكرر بشأن

أُقِرّت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، من قبل مجلس النواب العراقي في مرحلة كان فيها العراق يشهد وجوداً عسكريا أمريكيا عقب غزو العراق 2003، حيث مهّدت هذه الاتفاقية الطريق لاحقاً لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية عام 2011.دعوات نيابية: العراق لم يستفد من الاتفاقية الأمنيةدعا المتحدث باسم كتلة بدر، النائب حامد الموسوي، إلى مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكداً أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين لم تحقق الفائدة المرجوة للعراق خلال السنوات الماضية.وأشار إلى "ضرورة إعادة تقييم هذه العلاقة بما ينسجم مع مصالح العراق وسيادته"، مؤكدا أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً يضمن حماية القرار الوطني ويعزز استقلالية البلاد في إدارة ملفاتها السياسية والأمنية".وحددت الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي لوجود القوات الأميركية المؤقت في العراق وأنشطتها وآلية انسحابها، فقد نصّت على انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى العراقية بحلول 30 حزيران/يونيو 2009، على أن يكتمل الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، مع انتقال كامل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية.وأقرت الاتفاقية كذلك بالحق السيادي للعراق في طلب انسحاب القوات الأمريكية في أي وقت، في مقابل احتفاظ الولايات المتحدة بحق سحب قواتها متى ما رأت ذلك مناسباًالعراق تحول إلى منصة للاعتداء على دول الجوارفي المقابل، قال النائب عبدالله الخيكاني إن "طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن علاقة متكافئة قائمة على تبادل المصالح والمنافع، بل أقرب إلى علاقة أحادية الطرف، معتبراً أن العراق بقي في موقع المستهلك بنسبة كبيرة".وأضاف: "مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في عام 2021 على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، إلا أن هذه القوات ما زالت موجودة حتى الآن، وهو ما اعتبره إخلالاً بتنفيذ قرار البرلمان".وأشار إلى أن "ما حدث من اعتداءات على إيران – بحسب تعبيره – يثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه القواعد الأمريكية داخل العراق"، معتبراً أن "وظيفتها تحولت إلى حماية إسرائيل واعتراض الصواريخ المتجهة نحوها".وأكد النائب أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية أجواء العراق ومنع استخدامها للاعتداء على دول الجوار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد وعدم السماح بتحويل أراضيه أو مجاله الجوي إلى ساحة صراع إقليمي.

