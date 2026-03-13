أردوغان: تركيا تتوخى الحذر في مواجهة الاستفزازات الهادفة لجر بلادنا إلى الحرب

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:00 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:14 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:44 GMT
19 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
المرشد الجديد لإيران يعلن استمرار استهداف القواعد الامريكية في الخليج
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/أردوغان-تركيا-تتوخى-الحذر-في-مواجهة-الاستفزازات-الهادفة-لجر-بلادنا-إلى-الحرب-1111461599.html
أردوغان: تركيا تتوخى الحذر في مواجهة الاستفزازات الهادفة لجر بلادنا إلى الحرب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأنه "في عالم يعاني من أزمة ضمير، نتحد جميعا في نضالنا لضمان أن تكون تركيا ضمير الإنسانية". 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T18:37+0000
2026-03-13T18:37+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إيران
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111461084_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45bb0eb072852e8d09251d3c28522f43.jpg
وأضاف: "لم تحظَ معاناة أطفال غزة وسوريا اليتامى بالاهتمام الكافي، بل حظيت باهتمام أقل من طائر بطريق وحيد، وذلك بسبب الضمير الزائف للعالم الافتراضي". وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تتخذ الإجراءات اللازمة ضد جميع التهديدات التي تنتهك مجالها الجوي، كما فعلت الليلة الماضية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع أن "تركيا تتوخى الحذر الشديد في مواجهة المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تهدف إلى جرّ بلادنا إلى الحرب". وشدد الرئيس التركي على أن "إبقاء بلادنا بعيدا عن هذا المستنقع هو أولويتنا القصوى"، موضحا: "ندخل حقبة جديدة يجب علينا فيها تسريع وتيرة العمل، وأن نكون أكثر مرونة واستباقية". وحذر أردوغان مواطنيه من "توخي الحذر في ظل التوترات الطائفية والعرقية التي تصاعدت على خلفية الهجمات على إيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0d/1111461084_56:0:956:675_1920x0_80_0_0_d9dea8c3b2fcd1cfaf32a88f117768b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© REUTERSالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأنه "في عالم يعاني من أزمة ضمير، نتحد جميعا في نضالنا لضمان أن تكون تركيا ضمير الإنسانية".
وأضاف: "لم تحظَ معاناة أطفال غزة وسوريا اليتامى بالاهتمام الكافي، بل حظيت باهتمام أقل من طائر بطريق وحيد، وذلك بسبب الضمير الزائف للعالم الافتراضي".
وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تتخذ الإجراءات اللازمة ضد جميع التهديدات التي تنتهك مجالها الجوي، كما فعلت الليلة الماضية، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع أن "تركيا تتوخى الحذر الشديد في مواجهة المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تهدف إلى جرّ بلادنا إلى الحرب".
وشدد الرئيس التركي على أن "إبقاء بلادنا بعيدا عن هذا المستنقع هو أولويتنا القصوى"، موضحا: "ندخل حقبة جديدة يجب علينا فيها تسريع وتيرة العمل، وأن نكون أكثر مرونة واستباقية".
وحذر أردوغان مواطنيه من "توخي الحذر في ظل التوترات الطائفية والعرقية التي تصاعدت على خلفية الهجمات على إيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала