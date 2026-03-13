https://sarabic.ae/20260313/إعلام-ارتفاع-عدد-المصابين-إثر-سقوط-صاروخ-على-الجليل-إلى-80-شخصا-1111436246.html

إعلام: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ على الجليل إلى 80 شخصا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد المصابين في شمال إسرائيل إثر قصف صاروخي إيراني إلى 80 شخصا. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، قولها إن حوالي 80 شخصا مصابا إثر سقوط صاروخ على منطقة الجليل شمال البلاد، وأغلبهم حالات طفيفة.وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل العشرات إلى مستشفيات قريبة وهم يعانون من إصابات طفيفة نتيجة شظايا الزجاج، في وقت تم علاج بعضهم في مكان الحادث كانوا يعانون من اضطرابات القلق. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

أخبار إيران

الأخبار

