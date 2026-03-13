https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-جسرا-على-نهر-الليطاني-وينذر-سكان-أحياء-عدة-في-الضاحية-الجنوبية-بالإخلاء--1111437055.html

الجيش الإسرائيلي يدمر جسرا على نهر الليطاني وينذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدميره لجسر الزرارية على نهر الليطاني، باعتباره المعبر الرئيسي لعناصر "حزب الله" اللبناني. 13.03.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أنه شن مؤخرا هجوما على جسر الزراريية على نهر الليطاني في لبنان، بزعم أنه "كان بمثابة معبر رئيسي للإرهابيين التابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية". وأوضح الجيش زاعما أن "حزب الله يستخدم هذا الجسر للوصول من شمال البلاد إلى جنوبها، وللتحضير للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ولشن عمليات ضد مواطني دولة إسرائيل، مما يعرض المواطنين اللبنانيين للخطر ويتسبب في دمار كبير في المناطق المأهولة بالسكان".وذلك في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، ويشمل الإنذار أحياء "حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

