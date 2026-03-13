الجيش الإسرائيلي يدمر جسرا على نهر الليطاني وينذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-جسرا-على-نهر-الليطاني-وينذر-سكان-أحياء-عدة-في-الضاحية-الجنوبية-بالإخلاء--1111437055.html
الجيش الإسرائيلي يدمر جسرا على نهر الليطاني وينذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء
الجيش الإسرائيلي يدمر جسرا على نهر الليطاني وينذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدميره لجسر الزرارية على نهر الليطاني، باعتباره المعبر الرئيسي لعناصر "حزب الله" اللبناني. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T07:49+0000
2026-03-13T07:49+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99f6761485429eede02e083e83d161d.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أنه شن مؤخرا هجوما على جسر الزراريية على نهر الليطاني في لبنان، بزعم أنه "كان بمثابة معبر رئيسي للإرهابيين التابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية". وأوضح الجيش زاعما أن "حزب الله يستخدم هذا الجسر للوصول من شمال البلاد إلى جنوبها، وللتحضير للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ولشن عمليات ضد مواطني دولة إسرائيل، مما يعرض المواطنين اللبنانيين للخطر ويتسبب في دمار كبير في المناطق المأهولة بالسكان".وذلك في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، ويشمل الإنذار أحياء "حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260310/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-70-منصة-صاروخية-لـحزب-الله-1111309080.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a53d87bc8c9171cf0839a7186fd002.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يدمر جسرا على نهر الليطاني وينذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

07:49 GMT 13.03.2026
© AP Photo / Sam McNeilجنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024.
جنود إسرائيليون أثناء عملية برية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Sam McNeil
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدميره لجسر الزرارية على نهر الليطاني، باعتباره المعبر الرئيسي لعناصر "حزب الله" اللبناني.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أنه شن مؤخرا هجوما على جسر الزراريية على نهر الليطاني في لبنان، بزعم أنه "كان بمثابة معبر رئيسي للإرهابيين التابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية".
وأوضح الجيش زاعما أن "حزب الله يستخدم هذا الجسر للوصول من شمال البلاد إلى جنوبها، وللتحضير للقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ولشن عمليات ضد مواطني دولة إسرائيل، مما يعرض المواطنين اللبنانيين للخطر ويتسبب في دمار كبير في المناطق المأهولة بالسكان".
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 70 منصة صاروخية لـ"حزب الله"
10 مارس, 15:28 GMT
وذلك في وقت وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، ويشمل الإنذار أحياء "حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала