تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
الجيش اللبناني يحذر من منشورات إسرائيلية فوق بيروت تهدف لتجنيد عملاء
حذر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، من أن الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات فوق مدينة بيروت، تحمل دعوة إلى تجنيد عملاء لصالح إسرائيل. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال في بيان له، أن المنشورات الورقية تتضمن رموز استجابة سريعة (QR Code)، تقود إلى روابط على تطبيقي مواقع تواصل اجتماعي، بهدف التواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية المعروفة بـ"الوحدة 504" والمتخصصة في تجنيد العملاء. وتابعت قيادة الجيش اللبناني في بيانها، أنها تحذر المواطنين من مسح هذه الرموز أو الدخول إلى الروابط المرفقة، مؤكدة أن ذلك قد يعرّضهم للمساءلة القانونية ومخاطر أمنية، إضافة إلى احتمال اختراق الهواتف المحمولة والوصول إلى البيانات الشخصية.ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما قردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
الجيش اللبناني يحذر من منشورات إسرائيلية فوق بيروت تهدف لتجنيد عملاء

حذر الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، من أن الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات فوق مدينة بيروت، تحمل دعوة إلى تجنيد عملاء لصالح إسرائيل.
وقال في بيان له، أن المنشورات الورقية تتضمن رموز استجابة سريعة (QR Code)، تقود إلى روابط على تطبيقي مواقع تواصل اجتماعي، بهدف التواصل مع وحدة الاستخبارات البشرية المعروفة بـ"الوحدة 504" والمتخصصة في تجنيد العملاء.
وتابعت قيادة الجيش اللبناني في بيانها، أنها تحذر المواطنين من مسح هذه الرموز أو الدخول إلى الروابط المرفقة، مؤكدة أن ذلك قد يعرّضهم للمساءلة القانونية ومخاطر أمنية، إضافة إلى احتمال اختراق الهواتف المحمولة والوصول إلى البيانات الشخصية.
ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/آذار، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل ردا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.
كما قردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
