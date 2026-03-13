https://sarabic.ae/20260313/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يراهن-على-تصعيد-النزاع-في-أوكرانيا-1111430540.html
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد النزاع في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد النزاع في أوكرانيا في ظل غياب نجاحات في اتجاهات... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما يبدو للوهلة الأولى سلوكًا غير عقلاني من جانب الاتحاد الأوروبي له تفسير.وأضافت: "بروكسل تراهن على تصعيد النزاع الأوكراني في ظل عدم تحقيق نجاحات في اتجاهات أخرى".وفي وقت سابق من أمس الخميس، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشأن دراسة بريطانيا وفرنسا فكرة نقل الأسلحة النووية أو المواد اللازمة لتصنيعها إلى أوكرانيا، تشير إلى بداية فقدان ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء.وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد النزاع في أوكرانيا في ظل غياب نجاحات في اتجاهات أخرى.
وقالت زاخاروفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما يبدو للوهلة الأولى سلوكًا غير عقلاني من جانب الاتحاد الأوروبي له تفسير.
وأضافت: "بروكسل تراهن على تصعيد النزاع الأوكراني في ظل عدم تحقيق نجاحات في اتجاهات أخرى".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشأن دراسة بريطانيا وفرنسا فكرة نقل الأسلحة النووية أو المواد اللازمة لتصنيعها إلى أوكرانيا، تشير إلى بداية فقدان ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "كل هذا (فكرة باريس ولندن بنقل الأسلحة النووية إلى كييف) يشير إلى أن أعداءنا في أوروبا الغربية
، في سعيهم المتزايد المتهور والأعمى لإلحاق ما أسموه هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا يفقدون ما تبقى من غريزة الحفاظ على البقاء".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لن يلعب سوى دور تخريبي في مفاوضات التسوية الأوكرانية، كما يتضح من محاولاته السابقة "لتيسير التوصل إلى تسوية".
وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات
بشأن أوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الأربعاء والخميس 4 و5 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وكانت الجولة الأولى عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، في أبوظبي، وجرت خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.