تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وسط تحولات في سوق الطاقة
أعلن فيفات راتشاكيتبراكان، نائب رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الجمعة، أن تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وستقوم ببدء إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن شراء... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هناك أخبار سارة: فقد أشار البيان الأمريكي إلى إنهاء مقاطعة صادرات النفط الروسي، وبذلك ستكون تايلاند من بين الدول التي ستبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام. وستتولى وزارة الطاقة التايلاندية بدء هذه المفاوضات".وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارس
أعلن فيفات راتشاكيتبراكان، نائب رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الجمعة، أن تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وستقوم ببدء إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن شراء النفط الخام".
وقال خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هناك أخبار سارة: فقد أشار البيان الأمريكي إلى إنهاء مقاطعة صادرات النفط الروسي، وبذلك ستكون تايلاند من بين الدول التي ستبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام. وستتولى وزارة الطاقة التايلاندية بدء هذه المفاوضات".
وأشار راتشاكيت إلى أن "إمدادات النفط إلى تايلاند من الخليج العربي مهددة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، حيث تمثل هذه الإمدادات عادة نحو نصف واردات البلاد، وتسعى بانكوك حاليًا إلى إيجاد مصادر بديلة".
وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.
وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".
وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.