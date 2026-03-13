تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وسط تحولات في سوق الطاقة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وسط تحولات في سوق الطاقة
وقال خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هناك أخبار سارة: فقد أشار البيان الأمريكي إلى إنهاء مقاطعة صادرات النفط الروسي، وبذلك ستكون تايلاند من بين الدول التي ستبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام. وستتولى وزارة الطاقة التايلاندية بدء هذه المفاوضات".وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارس
أعلن فيفات راتشاكيتبراكان، نائب رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الجمعة، أن تايلاند تستعد لشراء النفط الروسي وستقوم ببدء إجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بشأن شراء النفط الخام".
وقال خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في الشرق الأوسط: "هناك أخبار سارة: فقد أشار البيان الأمريكي إلى إنهاء مقاطعة صادرات النفط الروسي، وبذلك ستكون تايلاند من بين الدول التي ستبدأ مفاوضات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام. وستتولى وزارة الطاقة التايلاندية بدء هذه المفاوضات".
وأشار راتشاكيت إلى أن "إمدادات النفط إلى تايلاند من الخليج العربي مهددة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، حيث تمثل هذه الإمدادات عادة نحو نصف واردات البلاد، وتسعى بانكوك حاليًا إلى إيجاد مصادر بديلة".
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
سفينة شحن تايلاندية تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
11 مارس, 14:33 GMT
وأكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.

وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".

وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.
الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارس
