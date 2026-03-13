https://sarabic.ae/20260313/دميترييف-المزيد-من-الدول-تبدأ-بشراء-النفط-الروسي-1111437195.html
دميترييف: المزيد من الدول تبدأ بشراء النفط الروسي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت... 13.03.2026
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان للصحفيين، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن تايلاند مستعدة لبدء محادثات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام.والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارسالمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران لن تغلق مضيق هرمز لكن لها الحق في الحفاظ على أمنه
https://sarabic.ae/20260306/واشنطن-الولايات-المتحدة-نتجه-إلى-مزيد-من-تخفيف-العقوبات-على-النفط-الروسي-1111175193.html
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
العالم, روسيا
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.
وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".
وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.
صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان للصحفيين، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن تايلاند مستعدة لبدء محادثات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الولايات المتحدة، عن السماح ببيع النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن حتى 12 مارس/آذار، وفقًا لرخصة عامة صادرة عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.
كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي
لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.