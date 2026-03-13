عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
دميترييف: المزيد من الدول تبدأ بشراء النفط الروسي
دميترييف: المزيد من الدول تبدأ بشراء النفط الروسي
دميترييف: المزيد من الدول تبدأ بشراء النفط الروسي
سبوتنيك عربي
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T07:55+0000
2026-03-13T07:55+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان للصحفيين، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن تايلاند مستعدة لبدء محادثات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام.والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارسالمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران لن تغلق مضيق هرمز لكن لها الحق في الحفاظ على أمنه
https://sarabic.ae/20260306/واشنطن-الولايات-المتحدة-نتجه-إلى-مزيد-من-تخفيف-العقوبات-على-النفط-الروسي-1111175193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

دميترييف: المزيد من الدول تبدأ بشراء النفط الروسي

07:55 GMT 13.03.2026
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن المزيد من الدول بدأت في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية.
وكتب دميترييف على "تلغرام": "بدأت دول أكثر فأكثر في شراء النفط الروسي وسط تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على مصادر الطاقة الروسية".
وفي وقت سابق، أشار دميترييف إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود على النفط سيشمل نحو 100 مليون برميل من النفط الروسي الذي تم تحميله على السفن.
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
وزير الخزانة الأمريكي: نتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي
6 مارس, 22:35 GMT
صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي فيفات راتشاكيتبراكان للصحفيين، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن تايلاند مستعدة لبدء محادثات مع روسيا بشأن شراء النفط الخام.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الولايات المتحدة، عن السماح ببيع النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن حتى 12 مارس/آذار، وفقًا لرخصة عامة صادرة عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.
كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.
الخزانة الأمريكية تمنح ترخيصا لبيع النفط الروسي اعتبارا من 12 مارس
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران لن تغلق مضيق هرمز لكن لها الحق في الحفاظ على أمنه
