عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة بالجليل.. صور وفيديو
بث مباشر
كالاس: واشنطن تريد تقسيم أوروبا
كالاس: واشنطن تريد تقسيم أوروبا
سبوتنيك عربي
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تريد تقسيم أوروبا، مدعيةً أن واشنطن لا تحب الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يفهم الجميع أن الولايات المتحدة أوضحت رغبتها في تقسيم أوروبا. إنهم لا يحبون الاتحاد الأوروبي"، هذا ما قالته في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية . وأوضحت كالاس لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالياً "معقدة للغاية". في ديسمبر/كانون الأول 2025، نشر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية دفاعها. كما تنص الوثيقة على أن البيت الأبيض لا يتفق مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.موسكو: الاتحاد الأوروبي يواصل إقصاء موارد الطاقة الروسية من أسواقه
كالاس: واشنطن تريد تقسيم أوروبا

06:31 GMT 13.03.2026 (تم التحديث: 07:17 GMT 13.03.2026)
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة تريد تقسيم أوروبا، مدعيةً أن واشنطن لا تحب الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يفهم الجميع أن الولايات المتحدة أوضحت رغبتها في تقسيم أوروبا. إنهم لا يحبون الاتحاد الأوروبي"، هذا ما قالته في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية .

وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم تكتيكات يستخدمها خصوم الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت كالاس لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالياً "معقدة للغاية".
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
إعلام: الوضع في الشرق الأوسط يفاقم الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي
11 مارس, 11:28 GMT
في ديسمبر/كانون الأول 2025، نشر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية دفاعها.
كما تنص الوثيقة على أن البيت الأبيض لا يتفق مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.
