https://sarabic.ae/20260313/وزير-الزراعة-اللبناني-لم-نتبلغ-أي-رد-خارجي-سلبي-على-مبادرة-الرئيس-عون--1111442203.html

وزير الزراعة اللبناني: لم نتبلغ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون

وزير الزراعة اللبناني: لم نتبلغ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون

سبوتنيك عربي

علّق وزير الزراعة اللبناني، نزار الهاني، على تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "مبدأ التفاوض المباشر مقبول لدى الجميع وأن همّ... 13.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-13T11:20+0000

2026-03-13T11:20+0000

2026-03-13T11:20+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الاعتداءات الإسرائيلية

البنى التحتية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098252707_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2506431bde7fcfe5400c73ce7501d3a0.jpg

وقال الهاني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا حل سوى عبر التفاوض، إذ إن الخيار العسكري لم ينجح يوما في ظل اختلال توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي"، مشددًا على "أهمية إشراك شركاء لبنان الدوليين، ولا سيما فرنسا والدول الخمس، للوصول إلى مؤشرات إيجابية في أقرب وقت ممكن"، معتبرًا أن "الأولوية هي لفصل لبنان عن الصراع الإقليمي".وفي ما يتعلق بالخطة الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب، لفت الهاني إلى أن "غرفة العمليات تعمل بشكل نشط، وأن الاستجابة كانت سريعة وناجحة بشهادة الخبراء الدوليين"، مشيرا إلى "وضوح الرؤية بشأن مراكز الإيواء وعدد النازحين، والخدمات اليومية المقدمة لهم، إلى جانب آلية الدعم والمساعدات عبر نظام التسجيل الإلكتروني".وأوضح الهاني أن "بعض المشاريع الزراعية في الجنوب تعرضت لضربات مباشرة، ولا يقتصر الضرر على التأثيرات غير المباشرة، ما يزيد من حجم التحديات".وختم الوزير اللبناني حديثه بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة وما تقوم به من اجتماعات موسعة لتقييم الأضرار الزراعية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المزارعين، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع".

https://sarabic.ae/20260217/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-آثار-رش-إسرائيل-الغليفوسات-تظهر-على-الأشجار-والغابات-جنوبا-1110453208.html

https://sarabic.ae/20241224/وزير-الزراعة-اللبناني-أرسلنا-عبر-وزارة-الخارجية-إلى-الأمم-المتحدة-دعاوى-قضائية-بحق-إسرائيل--1096108360.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, الاعتداءات الإسرائيلية, البنى التحتية, تقارير سبوتنيك, حصري