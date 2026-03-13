عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
وزير الزراعة اللبناني: لم نتبلغ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون
وزير الزراعة اللبناني: لم نتبلغ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون
وقال الهاني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا حل سوى عبر التفاوض، إذ إن الخيار العسكري لم ينجح يوما في ظل اختلال توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي"، مشددًا على "أهمية إشراك شركاء لبنان الدوليين، ولا سيما فرنسا والدول الخمس، للوصول إلى مؤشرات إيجابية في أقرب وقت ممكن"، معتبرًا أن "الأولوية هي لفصل لبنان عن الصراع الإقليمي".وفي ما يتعلق بالخطة الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب، لفت الهاني إلى أن "غرفة العمليات تعمل بشكل نشط، وأن الاستجابة كانت سريعة وناجحة بشهادة الخبراء الدوليين"، مشيرا إلى "وضوح الرؤية بشأن مراكز الإيواء وعدد النازحين، والخدمات اليومية المقدمة لهم، إلى جانب آلية الدعم والمساعدات عبر نظام التسجيل الإلكتروني".وأوضح الهاني أن "بعض المشاريع الزراعية في الجنوب تعرضت لضربات مباشرة، ولا يقتصر الضرر على التأثيرات غير المباشرة، ما يزيد من حجم التحديات".وختم الوزير اللبناني حديثه بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة وما تقوم به من اجتماعات موسعة لتقييم الأضرار الزراعية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المزارعين، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع".
وزير الزراعة اللبناني: لم نتبلغ أي رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون

11:20 GMT 13.03.2026
حصري
علّق وزير الزراعة اللبناني، نزار الهاني، على تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "مبدأ التفاوض المباشر مقبول لدى الجميع وأن همّ الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هو وقف الاعتداء على لبنان في أسرع وقت ممكن"، مؤكدًا أن " لبنان لم يتبلغ أيّ رد خارجي سلبي على مبادرة الرئيس عون".

وقال الهاني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا حل سوى عبر التفاوض، إذ إن الخيار العسكري لم ينجح يوما في ظل اختلال توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي"، مشددًا على "أهمية إشراك شركاء لبنان الدوليين، ولا سيما فرنسا والدول الخمس، للوصول إلى مؤشرات إيجابية في أقرب وقت ممكن"، معتبرًا أن "الأولوية هي لفصل لبنان عن الصراع الإقليمي".

وحول التهديدات الإسرائيلية للدولة اللبنانية، أشار إلى أن "التجارب السابقة مع إسرائيل كانت صعبة، ولا ضمانات حقيقية لعدم استهداف البنى التحتية للدولة اللبنانية"، مشددًا على "أهمية الانتقال إلى مرحلة من التفاوض الإيجابي المباشر لوقف الاعتداء والدخول بلبنان إلى مرحلة مختلفة".

وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": آثار رش إسرائيل "الغليفوسات" تظهر على الأشجار والغابات جنوبا
17 فبراير, 12:00 GMT
وفي ما يتعلق بالخطة الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب، لفت الهاني إلى أن "غرفة العمليات تعمل بشكل نشط، وأن الاستجابة كانت سريعة وناجحة بشهادة الخبراء الدوليين"، مشيرا إلى "وضوح الرؤية بشأن مراكز الإيواء وعدد النازحين، والخدمات اليومية المقدمة لهم، إلى جانب آلية الدعم والمساعدات عبر نظام التسجيل الإلكتروني".

وتحدث وزير الزراعة عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب، وما تقوم به وزارة الزراعة لدعم المزارعين في هذه المرحلة الحرجة، كاشفًا أن "القطاع الزراعي كان بدأ يستعيد عافيته جزئيا بعد الحرب السابقة، إلا أن الأضرار الحالية أضافت خسائر جديدة إلى الأضرار السابقة التي لا تزال قائمة".

وأوضح الهاني أن "بعض المشاريع الزراعية في الجنوب تعرضت لضربات مباشرة، ولا يقتصر الضرر على التأثيرات غير المباشرة، ما يزيد من حجم التحديات".
وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
وزير الزراعة اللبناني: أرسلنا عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة دعاوى قضائية بحق إسرائيل
24 ديسمبر 2024, 09:59 GMT

وأضاف: "وزارة الزراعة تركز حاليا على دعم الثروة الحيوانية، ولا سيما الماشية وتربية الأبقار وخلايا النحل، بالتعاون مع الجيش اللبناني والبلديات والمربين، من خلال نقل المواشي إلى مناطق أكثر أمانا، وتقديم الدعم اللازم عبر تأمين الأعلاف وإيصال الحليب إلى المصانع".

وختم الوزير اللبناني حديثه بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة وما تقوم به من اجتماعات موسعة لتقييم الأضرار الزراعية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المزارعين، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع".
