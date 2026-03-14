الدفاع المدني السوري: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار مخلفات حرب بريف حلب
أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار مخلفات حرب بريف حلب. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T00:12+0000
ونقلت سانا عن الدفاع المدني السوري قوله إن "عدد ضحايا الانفجار الناجم عن مخلفات حرب منقولة في مدينة الأتارب بريف حلب وصل إلى 3 بينهم طفلان، وعدد المصابين إلى 8، فيما تتواصل أعمال البحث عن مفقود آخر تحت الأنقاض".وتعاني المناطق التي طالتها الحرب في سوريا من حوادث مماثلة لانفجارات مخلفات الحرب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي فر هاربًا خارج البلاد، بعد معارك مع القوات النظامية استمرت نحو 12 يومًا، بدأت في ريفي حلب وإدلب.
