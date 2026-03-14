دول عربية تكشف حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق أراضيها

أعلنت عدة دول عربية، اليوم السبت، عن إحصائيات اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت فوق أجوائها منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل...

العالم

أخبار الخليج

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

أخبار ايران اليوم

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg

وأفادت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرينية باعتراض 124 صاروخًا و203 طائرات مسيرة كانت موجهة نحو المملكة.وأكدت الدفاعات الجوية الإماراتية اعتراضها لتسعة صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة في حوادث وقعت مؤخرًا، ليصل إجمالي ما تم اعتراضه منذ بدء الهجمات إلى 294 صاروخا باليستيًا و15 صاروخ كروز و1600 طائرة مسيرة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.‏وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم صاروخي على البلاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

