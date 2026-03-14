https://sarabic.ae/20260314/دول-عربية-تكشف-حصيلة-اعتراض-الصواريخ-والمسيرات-الإيرانية-فوق-أراضيها-1111495063.html
دول عربية تكشف حصيلة اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق أراضيها
سبوتنيك عربي
أعلنت عدة دول عربية، اليوم السبت، عن إحصائيات اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت فوق أجوائها منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T17:13+0000
العالم
أخبار الخليج
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_114f2f9fbf1ba06fa32ced0528ded69e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت عدة دول عربية، اليوم السبت، عن إحصائيات اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت فوق أجوائها منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل أسبوعين.
وأفادت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرينية باعتراض 124 صاروخًا و203 طائرات مسيرة كانت موجهة نحو المملكة.
وأكدت الدفاعات الجوية الإماراتية اعتراضها لتسعة صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة في حوادث وقعت مؤخرًا، ليصل إجمالي ما تم اعتراضه منذ بدء الهجمات إلى 294 صاروخا باليستيًا و15 صاروخ كروز و1600 طائرة مسيرة.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الملكي الأردني أسقط 79 صاروخاً وطائرة مسيرة، إلا أن خمس طائرات مسيرة وصاروخاً واحداً سقطت داخل حدود الأردن، كما استهدفت إيران الأردن بـ 85 قذيفة إضافية خلال الأسبوع الثاني من النزاع.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.