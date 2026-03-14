كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، "أطلقت نحو 10 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، اليوم السبت، بالتزامن مع... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T08:19+0000

2026-03-14T08:19+0000

2026-03-14T08:19+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

وأفادت الهيئة أنها رصدت إطلاق الصواريخ من منطقة سونان في الشمال حوالي الساعة 1:20 ظهرًا، "ويمثل الإطلاق الصاروخي الباليستي الثالث" لكوريا الديمقراطية هذا العام، وفق تعبيرها. وقالت الهيئة: "يحافظ جيشنا على حالة تأهب قصوى، مع تبادل معلومات الصواريخ البالستية الكورية الشمالية بشكل وثيق مع الجانبين الأمريكي والياباني، في ظل تكثيف المراقبة تحسبًا لأي عمليات إطلاق إضافية"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية. وجاء هذا الإطلاق الأخير، في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية" السنوية يوم الاثنين الماضي، والتي تستمر 11 يومًا. ولطالما نددت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالمناورات العسكرية المشتركة بين الحليفين، معتبرة إياها "تدريبًا على غزو محتمل"، على الرغم من تأكيد سيئول وواشنطن أن هذه المناورات "دفاعية بحتة". كما أجرت كوريا الديمقراطية، في الآونة الأخيرة، تجربة إطلاق صواريخ كروز إستراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"، إذ أكد زعيم البلاد كيم جونغ أون، على ضرورة الحفاظ على "قوة ردع نووية قوية وموثوقة" وتوسيعها، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. وجاء إطلاق الصواريخ الأخير من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية، بعد تصريح رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم مين سيوك، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال متفائلا بشأن استئناف الحوار مع زعيم كوريا الديمقراطية، مع عدم تحديد موعد لذلك. وكانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت آخر مرة عددا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق، في 27 يناير/ كانون الثاني 2026، والتي قالت إنها تهدف إلى اختبار نظام إطلاق صواريخ متعددة العيارات مُجدد.

https://sarabic.ae/20260309/واشنطن-تسحب-منظومات-باتريوت-من-كوريا-الجنوبية-باتجاه-الشرق-الأوسط-1111271096.html

https://sarabic.ae/20260212/كوريا-الديمقراطية-تحذر-من-رد-رهيب-في-حال-وقوع-المزيد-من-اختراقات-الطائرات-المسيرة-من-الجنوب-1110309984.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن