حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟

تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ53.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
10:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
14:03 GMT
26 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:00 GMT
28 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:00 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
16:07 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
17:14 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وليس لدى واشنطن استراتيجية خروج من العملية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟
حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟
أثار قرار حذف مادة المطالبة بالاعتذار من مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من اعتبره خطوة واقعية تراعي... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
وبعد سنوات من النقاش حول ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتراف رسمي بجرائمه، جاء التعديل الأخير الذي أقرّه البرلمان بغرفتيه، من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لمراجعة أبرز بنوده، ليحذف مادة الاعتذار والتعويض من النص النهائي للقانون، هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفياته السياسية والدبلوماسية، خاصة في ظل العلاقة المتقلبة بين الجزائر وفرنسا، والتي ما تزال تتأثر بثقل الماضي الاستعماري.ويرى مراقبون أن حذف بند الاعتذار لا يعني التخلي عن ملف الذاكرة، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة المطالب الجزائرية بطريقة أكثر قابلية للتحقق على الساحة الدولية، فبدل التركيز على إلزام فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات، يميل النص الجديد إلى التأكيد على الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتوثيقها، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك بين البلدين.في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التعديل إلى إضعاف الموقف الجزائري في ملف الذاكرة، معتبرين أن الاعتذار الرسمي يمثل رمزية قوية واعترافًا أخلاقيًا بمعاناة الشعب الجزائري خلال أكثر من قرن من الاستعمار.إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": القرار سيهدئ التوتر المتصاعد بين الجزائر وباريسقال الإعلامي حسان موالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الصيغة الجديدة لقانون تجريم الاستعمار، التي صادقت عليها اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان، تعبّر عن رغبة السلطات الجزائرية في إعطاء فرصة لتهدئة الأجواء مع فرنسا، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية لفرنسا، وليست بالضرورة تراجعًا عن مكسب وطني".خبير دستوري لـ"سبوتنيك": ما يهم هو إدانة الاستعمار وليس الاعتذار والتعويض فقطقال الخبير الدستوري موسى بودهان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المهم في قانون تجريم الاستعمار، أنه تمّت إدانة فرنسا، نظرًا لارتكابها كل الجرائم على امتداد قرن ونصف، الجزائر تكفيها الإدانة والاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر، لهذا مسألة الاعتراف والتعويض تبقى مهمة لكنها خاضعة لحسابات أخرى، وحذفها من القانون لا يعني أن الجزائر تراجعت مكاسبها الوطنية".وأكد المتحدث أن "مسألة الذاكرة الاستعمارية تبقى من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ تتداخل فيها الاعتبارات التاريخية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية"، مضيفًا أنه "في النهاية، يظل قانون تجريم الاستعمار خطوة مهمة في مسار استعادة الذاكرة التاريخية، حتى وإن اختلفت الآراء حول تفاصيله وبنوده، فالقضية بالنسبة للجزائريين ليست مجرد نص قانوني، بل جزء من هوية وطنية تشكلت عبر تضحيات جسيمة ونضال طويل من أجل الحرية والاستقلال".
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر

حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟

أثار قرار حذف مادة المطالبة بالاعتذار من مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من اعتبره خطوة واقعية تراعي تعقيدات العلاقات الدولية، ومن رآه "تراجعًا" عن مطلب تاريخي ارتبط بذاكرة الجزائريين ومعاناتهم خلال حقبة الاستعمار.
وبعد سنوات من النقاش حول ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتراف رسمي بجرائمه، جاء التعديل الأخير الذي أقرّه البرلمان بغرفتيه، من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لمراجعة أبرز بنوده، ليحذف مادة الاعتذار والتعويض من النص النهائي للقانون، هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفياته السياسية والدبلوماسية، خاصة في ظل العلاقة المتقلبة بين الجزائر وفرنسا، والتي ما تزال تتأثر بثقل الماضي الاستعماري.
ويرى مراقبون أن حذف بند الاعتذار لا يعني التخلي عن ملف الذاكرة، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة المطالب الجزائرية بطريقة أكثر قابلية للتحقق على الساحة الدولية، فبدل التركيز على إلزام فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات، يميل النص الجديد إلى التأكيد على الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتوثيقها، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك بين البلدين.
في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التعديل إلى إضعاف الموقف الجزائري في ملف الذاكرة، معتبرين أن الاعتذار الرسمي يمثل رمزية قوية واعترافًا أخلاقيًا بمعاناة الشعب الجزائري خلال أكثر من قرن من الاستعمار.
إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": القرار سيهدئ التوتر المتصاعد بين الجزائر وباريس
قال الإعلامي حسان موالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الصيغة الجديدة لقانون تجريم الاستعمار، التي صادقت عليها اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان، تعبّر عن رغبة السلطات الجزائرية في إعطاء فرصة لتهدئة الأجواء مع فرنسا، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية لفرنسا، وليست بالضرورة تراجعًا عن مكسب وطني".

وأضاف أن "تجريد القانون من مواده الأساسية، مثل الاعتذار والتعويض، من شأنه إحداث شرخ داخلي لدى الأوساط السياسية المعادية لفرنسا خاصة التيار الإسلامي، لكن الكل فهم أن هذا الإجراء لا مفرّ منه في سياق رغبة البلدين في تلطيف علاقتهما، التي يسودها التوتر منذ عامين".

خبير دستوري لـ"سبوتنيك": ما يهم هو إدانة الاستعمار وليس الاعتذار والتعويض فقط
قال الخبير الدستوري موسى بودهان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المهم في قانون تجريم الاستعمار، أنه تمّت إدانة فرنسا، نظرًا لارتكابها كل الجرائم على امتداد قرن ونصف، الجزائر تكفيها الإدانة والاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر، لهذا مسألة الاعتراف والتعويض تبقى مهمة لكنها خاضعة لحسابات أخرى، وحذفها من القانون لا يعني أن الجزائر تراجعت مكاسبها الوطنية".

وأضاف بودهان: "ننتظر توقيع القانون من قبل الرئيس الجزائري، ووصوله إلى المحكمة الدستورية، إذ بإمكان كل المواطنين الذين تضرروا اللجوء إلى الآليات القانونية لأخذ التعويض، دون الحاجة إلى قانون تجريم الاستعمار".

وأكد المتحدث أن "مسألة الذاكرة الاستعمارية تبقى من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ تتداخل فيها الاعتبارات التاريخية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية"، مضيفًا أنه "في النهاية، يظل قانون تجريم الاستعمار خطوة مهمة في مسار استعادة الذاكرة التاريخية، حتى وإن اختلفت الآراء حول تفاصيله وبنوده، فالقضية بالنسبة للجزائريين ليست مجرد نص قانوني، بل جزء من هوية وطنية تشكلت عبر تضحيات جسيمة ونضال طويل من أجل الحرية والاستقلال".
