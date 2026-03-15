تغطية مباشرة لليوم الـ16 من الحرب على إيران.. ترامب يحسم قراره وطهران تطلق الموجة الـ54.. صور وفيديو
لماذا لم تدخل دول الخليج إلى جانب أمريكا في مواجهة مباشرة مع إيران رغم الضربات التي تتلقاها؟
لماذا لم تدخل دول الخليج إلى جانب أمريكا في مواجهة مباشرة مع إيران رغم الضربات التي تتلقاها؟
سبوتنيك عربي
كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية حول الأسباب التي دفعت دول الخليج إلى عدم المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حربها ضد إيران، خاصة... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg
سبوتنيك عربي
لماذا لم تدخل دول الخليج إلى جانب أمريكا في مواجهة مباشرة مع إيران رغم الضربات التي تتلقاها؟

17:17 GMT 15.03.2026
سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية حول الأسباب التي دفعت دول الخليج إلى عدم المشاركة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حربها ضد إيران، خاصة أن غالبية دول الخليج قد تعرضت بلا استثناء لهجمات بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، بشكل شبه منتظم طوال الحرب وحتى الآن.
يرى مراقبون أن عدم الرد الخليجي على إيران والاكتفاء بعمليات الإدانة والتحركات السياسية، جاء بعد حصول تلك الدول على معلومات استخباراتية تؤكد عدم قيام إيران بتلك الضربات، وأن هناك أطراف في الحرب تريد توريط الخليج في المواجهة لإنهاكها ثم السيطرة عليها مستقبلا، خاصة بعد كلمة الرئيس الإيراني التي وجهها لدول الخليج وتحدث فيها عن العقيدة وعلاقات الجوار، لكن يرى آخرون أن هناك قناعة لدى الخليج بعدم المشاركة في أي حروب وأن الطرق والوسائل السلمية هي اتجاههم، هذا ما يسيرون عليه أثناء تلك الحرب.
طهران تحذر من مؤامرة لافتعال حادثة شبيهة بـ11 سبتمبر واتهام إيران
ما هي الأسباب التي دفعت الخليج لعدم المشاركة في الحرب الأمريكية ضد إيران؟

أدلة واضحة

بداية يقول، المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، "لا نستطيع الجزم بوجود معلومات استخباراتية استندت إليها دول الخليج في اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في الحرب الدائرة على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا بعد تعرض بعض بلدانها لقصف إيراني استهدف مواقع عسكرية وقواعد أمريكية، إضافة إلى مواقع اقتصادية وسياحية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الجزم في مثل هذا الأمر يتطلب أدلة ووقائع واضحة لدى هذه الدول، تثبت أن الولايات المتحدة أو إسرائيل ربما أسهمتا في استهداف بعض تلك المواقع بقصد جرها إلى الحرب تحت ذريعة الدفاع عن النفس".
وزير الطاقة الأمريكي يتوقع انتهاء حرب إيران خلال أسابيع
وتابع الحسيني: "لكن يمكن القول، في إطار التحليل السياسي، إن دول الخليج ربما استندت إلى تقديرات أو معلومات استخباراتية دفعتها إلى تجنب الرد المباشر على القصف الإيراني، وعدم الانخراط في الحرب بشكل مباشر، ومن بين هذه التحليلات أن دول الخليج لم تكن شريكة في قرار الحرب منذ البداية، بل بذلت جهودا سياسية ودبلوماسية لتجنب وقوعها".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن "هذه الدول تمتلك منظومات استخباراتية متطورة، إلى جانب تعاون أمني عالِ المستوى مع الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من دول المنطقة، بما فيها إيران في بعض الملفات".

وختم الحسيني: "يمكن القول أيضا إن الوضع السياسي والأمني لهذه الدول، وحالة الاستقرار والرفاهية التي تعيشها مجتمعاتها، كفيلة بأن تدفعها إلى تجنب الخوض في حرب قد يطول أمدها، لا سيما إذا كان الطرف الآخر هو إيران التي تتقن إدارة الحروب طويلة الأمد، خصوصا عندما تمتلك شبكة من الوكلاء في المنطقة يمكن أن تقاتل بالنيابة عنها".

قناعة مطلقة

من جانبه يقول، الباحث السياسي اليمني، د. عبد الستار الشميري، "قد تكون هذه المعلومات الاستخباراتية التي يجري الحديث أنها وصلت لدول الخليج قد نجحت في تحييدها عن الدور المباشر في الحرب ضد إيران، لكن حتى من دون هذه المعلومات أصبح هناك قناعة مطلقة لدول الخليج بعدم التجاوب إلى أي مواجهات عسكرية مع إيران أو غيرها".

إيران تعلن استخدام صاروخ "سجيل" البالستي لأول مرة منذ بدء الحرب ... فيديو
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لقد تعلمت هذه الدول والدول العربية بشكل عام درس الحرب، ورأت آثاره في دول قريبة حتى الآن لم تخرج من هذه الحروب منذ أكثر من عقد من الزمن، كما أن الاتفاقات الأخيرة التي كانت قبل سنتين وثلاث سنوات بين هذه الدول وإيران، في تطبيع العلاقات، اتفاقيات كان لها دور حاسم في عدم التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية".
وتابع الشميري، كما أن الدول العربية وبطبيعتها دول الخليج، أدركت أن إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول الفاعلة في المسرح أو المجتمع الدولي، أصبح من الأهمية بمكان وأن موضوع الحماية أو اتفاق الحماية مع الأمريكان أو الحماية مقابل النفط الذي بدأ في مطلع الأربعينات منذ عهد الملك عبد العزيز، لم يعد بالإمكان لأمريكا أن تطبقه.

الحليف الوحيد

وأشار الباحث السياسي، إلى أن "أمريكا أصبح لها اليوم اتجاهات أخرى بعد أن رأت أنها أصبحت مكتفية إلى حد ما من النفط، وأصبحت إسرائيل هي الحليف الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه حليف في المنطقة، بينما باقي الدول تربطها مع أمريكا حسب الرؤية الأمريكية الجديدة علاقات تقليدية أو علاقات مصالح عابرة يمكن أن تتغير في أي لحظة".
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ "ضربات ليلية" على إيران بواسطة قاذفات "بي-52"
ولفت الشميري إلى أن "كل هذه الاعتبارات مكتملة قادت الرؤية والعقل السياسي العربي إلى انتهاج نهج رشيد تجاه قضايا حساسة، وفي طليعتها عدم الانخراط في حرب مهما كانت الدوافع والخصومات، واللجوء إلى مسرح السياسة والتفاهمات والاكتفاء مع إيران على الأقل بـ"شعرة معاوية" ما أمكن إلى ذلك سبيل، ورغم الضربات الإيرانية على كل دول المنطقة إلا أنها تحلت بضبط النفس والاكتفاء بالردود السياسية والإعلامية فقط".

تحذير إيراني

من جهته حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، من مؤامرة لافتعال حادثة شبيهة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) واتهام إيران بها.
ترامب: لست مستعدا لعقد صفقة مع إيران لأن الشروط "ليست جيدة"
وقال لاريجاني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الأحد: "لقد تردّد أن ما تبقّى من شبكة إبستين يعمل على إعداد مؤامرةٍ تهدف إلى افتعال حادثةٍ على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تمهيداً لاتهام إيران بالوقوف وراءها".
وأوضح: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض من حيث المبدأ مثل هذه المخططات والعمليات الإرهابية، ولا تخوض حرباً مع الشعب الأمريكي. وما تقوم به اليوم ليس إلا دفاعًا مشروعًا عن نفسها في مواجهة العدوان الذي شنته أمريكا وإسرائيل عليها. ومع ذلك فإن هذا الدفاع يمارس بكل قوة وصلابة، حتى يعاقب المعتدون ويُردَعوا عن مواصلة عدوانهم".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
