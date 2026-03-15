وزارة الدفاع السعودية تطلق خدمة للإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر تطبيق "توكلنا"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية إطلاق خدمة جديدة تتيح الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في...

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، أن الخدمة الجديدة تعكس مستوى الشراكة والتكامل بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود حماية أمن البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

