تغطية مباشرة لليوم الـ17 من الحرب على إيران.. دول إقليمية تتدخل لوقف الصراع.. صور وفيديو
باحث بيئي لـ"سبوتنيك": معالجة التلوث الناتج عن الحروب قد تستغرق سنوات
تحدث الصحفي والباحث البيئي، منير قبلان، عن تداعيات المقذوفات المستخدمة في الحروب والبارود على البيئة، مشيرًا إلى أن "تركيبة البارود التقليدية تتكون من نترات...
وأوضح أن "لحظة التفجير تؤدي إلى إطلاق غازات مختلفة، منها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين إضافة إلى الجسيمات الدقيقة، التي تنتشر بكثافة في الهواء، ولا سيما مع تكرار القصف، ما يؤثر سلبا في الهواء والتربة والمياه".وأوضح قبلان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترسب هذه المواد في التربة يؤدي إلى خنقها وفقدان خصوبتها، ما ينعكس سلبا على قدرتها الزراعية"، وأشار إلى أن "الأمطار الطبيعية قد تسهم مؤقتا في تنقية الهواء بشكل موضعي، لكنها في المقابل تنقل الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية وقد تصل إلى الأنهار والبحار، وتؤثر على جودة المياه وفي صحة الإنسان والحيوان".
13:05 GMT 16.03.2026
تحدث الصحفي والباحث البيئي، منير قبلان، عن تداعيات المقذوفات المستخدمة في الحروب والبارود على البيئة، مشيرًا إلى أن "تركيبة البارود التقليدية تتكون من نترات البوتاسيوم والكبريت والكربون، في حين أن المركبات المستخدمة في المتفجرات الحديثة أكثر تعقيدا مثل "تي إن تي" و"أر دي إكس".
وأوضح أن "لحظة التفجير تؤدي إلى إطلاق غازات مختلفة، منها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين إضافة إلى الجسيمات الدقيقة، التي تنتشر بكثافة في الهواء، ولا سيما مع تكرار القصف، ما يؤثر سلبا في الهواء والتربة والمياه".
وأوضح قبلان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترسب هذه المواد في التربة يؤدي إلى خنقها وفقدان خصوبتها، ما ينعكس سلبا على قدرتها الزراعية"، وأشار إلى أن "الأمطار الطبيعية قد تسهم مؤقتا في تنقية الهواء بشكل موضعي، لكنها في المقابل تنقل الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية وقد تصل إلى الأنهار والبحار، وتؤثر على جودة المياه وفي صحة الإنسان والحيوان".

ولفت إلى خطورة الفوسفور والمركبات الكيميائية عالية التركيز وتأثيرها في المزروعات، ولا سيما الخضروات التي تمتص هذه المواد بسرعة، خصوصا في ظل عدم معرفة جميع المواد المستخدمة في بعض المقذوفات حتى الآن.

حين تسببت "عاصفة الصحراء" الأمريكية بكارثة بيئية في الكويت... الأزمات اللاحقة لحروب واشنطن
10 مارس, 08:23 GMT
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "تلوث الغلاف الجوي نتيجة الحروب ليس أمرا جديدا، كما حدث خلال حرب الخليج وغزو العراق، حين استمرت حرائق آبار النفط لأشهر طويلة". وأكد أن "الملوثات الكيميائية يمكن أن تبقى لفترات طويلة في الغلاف الجوي، ما يسهم في زيادة الاحتباس الحراري ويؤثر في طبقة الأوزون، كما أن استنشاق هذه الغازات والجسيمات الدقيقة قد يؤدي إلى أضرار صحية وتنفسية خطيرة".
كما حذر من أن "وصول تركيزات مرتفعة من المواد السامة إلى الغلاف الجوي قد يؤدي إلى تشكّل الأمطار الحمضية التي تضر بالأشجار والمحاصيل الزراعية وتترك آثارا بيئية خطيرة على الكائنات الحية والإنسان".
وأوضح قبلان أن "القصف المحدود والقصير قد تتعافى آثاره بيئيا بشكل تلقائي مع مرور الوقت"، إلا أنه شدد على "ضرورة الحد من الاحتراق والاشتعال لتقليل التلوث، أما في حال حدوث تسربات نفطية أو كيميائية كبيرة، فهي تتطلب معالجة موضعية تشمل إزالة التسربات أو التربة الملوثة واستبدالها، واستخدام مركبات كيميائية تساعد على تفكيك الملوثات، وهي عمليات قد تستغرق سنوات وتحتاج إلى بروتوكولات بيئية خاصة لإعادة تأهيل التربة والمياه وجعلها صالحة للاستخدام من جديد".
خبير: القصف الإسرائيلي للبنان يؤدي إلى تلوث البيئة
