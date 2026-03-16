https://sarabic.ae/20260316/باحث-بيئي-لـسبوتنيك-معالجة-التلوث-الناتج-عن-الحروب-قد-تستغرق-سنوات-1111551097.html

باحث بيئي لـ"سبوتنيك": معالجة التلوث الناتج عن الحروب قد تستغرق سنوات

2026-03-16T13:05+0000

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084294033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5218f99b76c5119d78f2a0d4fad9a29.jpg

وأوضح أن "لحظة التفجير تؤدي إلى إطلاق غازات مختلفة، منها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين إضافة إلى الجسيمات الدقيقة، التي تنتشر بكثافة في الهواء، ولا سيما مع تكرار القصف، ما يؤثر سلبا في الهواء والتربة والمياه".وأوضح قبلان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ترسب هذه المواد في التربة يؤدي إلى خنقها وفقدان خصوبتها، ما ينعكس سلبا على قدرتها الزراعية"، وأشار إلى أن "الأمطار الطبيعية قد تسهم مؤقتا في تنقية الهواء بشكل موضعي، لكنها في المقابل تنقل الملوثات إلى التربة والمياه الجوفية وقد تصل إلى الأنهار والبحار، وتؤثر على جودة المياه وفي صحة الإنسان والحيوان". وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "تلوث الغلاف الجوي نتيجة الحروب ليس أمرا جديدا، كما حدث خلال حرب الخليج وغزو العراق، حين استمرت حرائق آبار النفط لأشهر طويلة". وأكد أن "الملوثات الكيميائية يمكن أن تبقى لفترات طويلة في الغلاف الجوي، ما يسهم في زيادة الاحتباس الحراري ويؤثر في طبقة الأوزون، كما أن استنشاق هذه الغازات والجسيمات الدقيقة قد يؤدي إلى أضرار صحية وتنفسية خطيرة".وأوضح قبلان أن "القصف المحدود والقصير قد تتعافى آثاره بيئيا بشكل تلقائي مع مرور الوقت"، إلا أنه شدد على "ضرورة الحد من الاحتراق والاشتعال لتقليل التلوث، أما في حال حدوث تسربات نفطية أو كيميائية كبيرة، فهي تتطلب معالجة موضعية تشمل إزالة التسربات أو التربة الملوثة واستبدالها، واستخدام مركبات كيميائية تساعد على تفكيك الملوثات، وهي عمليات قد تستغرق سنوات وتحتاج إلى بروتوكولات بيئية خاصة لإعادة تأهيل التربة والمياه وجعلها صالحة للاستخدام من جديد".خبير: القصف الإسرائيلي للبنان يؤدي إلى تلوث البيئة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

