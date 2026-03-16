"عن طريق الخطأ".. مفاجأة داخل صخرة على المريخ بعد أن حطمتها مركبة "كبوريوسيتي"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
https://sarabic.ae/20260316/عن-طريق-الخطأ-مفاجأة-داخل-صخرة-على-المريخ-بعد-أن-حطمتها-مركبة-كبوريوسيتي-فيديو-1111559381.html
"عن طريق الخطأ".. مفاجأة داخل صخرة على المريخ بعد أن حطمتها مركبة "كبوريوسيتي"... فيديو
"عن طريق الخطأ".. مفاجأة داخل صخرة على المريخ بعد أن حطمتها مركبة "كبوريوسيتي"... فيديو
سبوتنيك عربي
حققت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة "ناسا" اكتشافًا رائدا في مايو/أيار 2024 أثناء تجوالها في قناة غيديز فاليس على سطح المريخ، فبسبب مرورها فوق صخرة بهيكلها... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T15:36+0000
2026-03-16T15:36+0000
وسائط متعددة
الفضاء
كوكب المريخ
علوم
ناسا
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093055379_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_98790f2df6089ed159ffe530ae0c6b66.jpg
وانقسمت الصخرة المتواضعة تحت وطأة وزن المركبة، لتكشف عن الكنز غير المتوقع بداخلها. وعلى عكس الكبريتات الشائعة التي تم رصدها سابقًا على سطح المريخ، كان هذا كبريتًا نقيًا في شكل بلوري، وهو ما أكدته أجهزة كيوريوسيتي الموجودة على متنها، مثل كاميرا كيم كام ومطياف الأشعة السينية لجزيئات ألفا. ووصف عالم المشروع، أشوين فاسافادا، هذا الاكتشاف بأنه "كالعثور على واحة في صحراء"، مسلطًا الضوء على ندرته وسط تضاريس الكوكب الغنية بالكبريتات، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية. يُشكّل وجود الكبريت النقي تحديًا للنماذج الحالية لجيولوجيا المريخ. فعلى الأرض، يتكوّن الكبريت من خلال النشاط البركاني، أو الفتحات الحرارية المائية، أو عمليات التبخر، لكن تاريخ المريخ يفتقر إلى نظائر واضحة، ما يثير تساؤلات حول الظروف البيئية الماضية. هل يمكن أن يشير ذلك إلى أحداث محلية ذات درجات حرارة عالية، أو سوائل حمضية، أو حتى وصول نيزكي؟ ويهدف المزيد من التحليل إلى وضع نماذج لمسارات التكوين هذه. يؤكد هذا الاكتشاف أهمية مركبة كيوريوسيتي بعد أكثر من عقد من وجودها على سطح المريخ، حيث قامت بحفر العينة رقم 41 في مكان قريب وحققت أرقامًا قياسية في المسافة. كما أنه يُغذي التكهنات حول ماضي المريخ الأكثر رطوبة ودلائل محتملة على قابليته للحياة.علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
https://sarabic.ae/20251221/الزمن-على-المريخ-أسرع-وعلماء-يحددون-معدل-هذا-التسارع-أخيرا-1108410921.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093055379_81:0:569:366_1920x0_80_0_0_313b3b7b2b8ea2eeebda7e41cdac52b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الفضاء, كوكب المريخ, علوم, ناسا, نادي الفيديو
الفضاء, كوكب المريخ, علوم, ناسا, نادي الفيديو

"عن طريق الخطأ".. مفاجأة داخل صخرة على المريخ بعد أن حطمتها مركبة "كبوريوسيتي"... فيديو

15:36 GMT 16.03.2026
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة "الحمار الوحشي" على المريخ التقطتها وكالة "ناسا"
صورة لصخرة الحمار الوحشي على المريخ التقطتها وكالة ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
تابعنا عبر
حققت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة "ناسا" اكتشافًا رائدا في مايو/أيار 2024 أثناء تجوالها في قناة غيديز فاليس على سطح المريخ، فبسبب مرورها فوق صخرة بهيكلها الذي يزن 899 كيلوغراما، كسرتها المركبة، كاشفةً عن بلورات صفراء زاهية من الكبريت النقي(الكبريت الحجري) وهو اكتشاف غير مسبوق على الكوكب الأحمر.
وانقسمت الصخرة المتواضعة تحت وطأة وزن المركبة، لتكشف عن الكنز غير المتوقع بداخلها. وعلى عكس الكبريتات الشائعة التي تم رصدها سابقًا على سطح المريخ، كان هذا كبريتًا نقيًا في شكل بلوري، وهو ما أكدته أجهزة كيوريوسيتي الموجودة على متنها، مثل كاميرا كيم كام ومطياف الأشعة السينية لجزيئات ألفا.
ووصف عالم المشروع، أشوين فاسافادا، هذا الاكتشاف بأنه "كالعثور على واحة في صحراء"، مسلطًا الضوء على ندرته وسط تضاريس الكوكب الغنية بالكبريتات، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية.

رصد العلماء صخورًا مماثلة ذات حواف بيضاء في مكان قريب، ما يشير إلى احتمال وجود حقل من رواسب الكبريت هذه التي نقلتها الانهيارات الجليدية الجافة القديمة أو تدفقات المياه. وقد كشفت منطقة وادي جيديز، وهي جزء من جبل شارب في فوهة غيل، عن وجود الكبريتات سابقا، ولكن ليس في صورتها العنصرية.

كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
الزمن على المريخ أسرع… وعلماء يحددون معدل هذا التسارع أخيرا
21 ديسمبر 2025, 08:41 GMT
يُشكّل وجود الكبريت النقي تحديًا للنماذج الحالية لجيولوجيا المريخ. فعلى الأرض، يتكوّن الكبريت من خلال النشاط البركاني، أو الفتحات الحرارية المائية، أو عمليات التبخر، لكن تاريخ المريخ يفتقر إلى نظائر واضحة، ما يثير تساؤلات حول الظروف البيئية الماضية. هل يمكن أن يشير ذلك إلى أحداث محلية ذات درجات حرارة عالية، أو سوائل حمضية، أو حتى وصول نيزكي؟ ويهدف المزيد من التحليل إلى وضع نماذج لمسارات التكوين هذه.
يؤكد هذا الاكتشاف أهمية مركبة كيوريوسيتي بعد أكثر من عقد من وجودها على سطح المريخ، حيث قامت بحفر العينة رقم 41 في مكان قريب وحققت أرقامًا قياسية في المسافة. كما أنه يُغذي التكهنات حول ماضي المريخ الأكثر رطوبة ودلائل محتملة على قابليته للحياة.
علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала