"عن طريق الخطأ".. مفاجأة داخل صخرة على المريخ بعد أن حطمتها مركبة "كبوريوسيتي"... فيديو

حققت مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لوكالة "ناسا" اكتشافًا رائدا في مايو/أيار 2024 أثناء تجوالها في قناة غيديز فاليس على سطح المريخ، فبسبب مرورها فوق صخرة بهيكلها... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

وانقسمت الصخرة المتواضعة تحت وطأة وزن المركبة، لتكشف عن الكنز غير المتوقع بداخلها. وعلى عكس الكبريتات الشائعة التي تم رصدها سابقًا على سطح المريخ، كان هذا كبريتًا نقيًا في شكل بلوري، وهو ما أكدته أجهزة كيوريوسيتي الموجودة على متنها، مثل كاميرا كيم كام ومطياف الأشعة السينية لجزيئات ألفا. ووصف عالم المشروع، أشوين فاسافادا، هذا الاكتشاف بأنه "كالعثور على واحة في صحراء"، مسلطًا الضوء على ندرته وسط تضاريس الكوكب الغنية بالكبريتات، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية. يُشكّل وجود الكبريت النقي تحديًا للنماذج الحالية لجيولوجيا المريخ. فعلى الأرض، يتكوّن الكبريت من خلال النشاط البركاني، أو الفتحات الحرارية المائية، أو عمليات التبخر، لكن تاريخ المريخ يفتقر إلى نظائر واضحة، ما يثير تساؤلات حول الظروف البيئية الماضية. هل يمكن أن يشير ذلك إلى أحداث محلية ذات درجات حرارة عالية، أو سوائل حمضية، أو حتى وصول نيزكي؟ ويهدف المزيد من التحليل إلى وضع نماذج لمسارات التكوين هذه. يؤكد هذا الاكتشاف أهمية مركبة كيوريوسيتي بعد أكثر من عقد من وجودها على سطح المريخ، حيث قامت بحفر العينة رقم 41 في مكان قريب وحققت أرقامًا قياسية في المسافة. كما أنه يُغذي التكهنات حول ماضي المريخ الأكثر رطوبة ودلائل محتملة على قابليته للحياة.علماء روس ينجحون في إنبات الشعير على تربة شبيهة بسطح المريخ

https://sarabic.ae/20251221/الزمن-على-المريخ-أسرع-وعلماء-يحددون-معدل-هذا-التسارع-أخيرا-1108410921.html

