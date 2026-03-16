قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تناولت قمة رئاسية جمعت قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، ملفات التعاون الإقليمي وطرق التنسيق المشترك، بين الدول الثلاث خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
07:32 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 07:52 GMT 16.03.2026)
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
تناولت قمة رئاسية جمعت قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، ملفات التعاون الإقليمي وطرق التنسيق المشترك، بين الدول الثلاث خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.
وفي أقل من شهرين، اجتمع قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال في قمة لبحث ملفات التوتر في المنطقة، ومنها الملف الخاص بالخلاف الذي نشب بين إثيوبيا والصومال حول إقليم "أرض الصومال"، والذي يبدو أنه انتهى مع تجدد اللقاء بين رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، صورا للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أجرى محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود، شارك أيضا في القمة الثلاثية التي انعقدت، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفة أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني، إن "القمة الثلاثية التي جمعت إثيوبيا والصومال وجيبوتي، مؤخرا، حملت ملفات بارزة وأخرى خفية لا تقل أهمية".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الملفات المعلنة تمثلت في التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية بين دول القرن الأفريقي، إلى جانب التنسيق الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فضلا عن بحث التداعيات الإقليمية للحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران وانعكاساتها على الخليج والقرن الأفريقي، وأخيرا التعاون الاقتصادي عبر الممرات التجارية التي تربط إثيوبيا بجيبوتي ودعم إعادة بناء الدولة الصومالية".

وشدد قرني على أن "الملفات غير المعلنة كانت أكثر حساسية، وفي مقدمتها المسعى الإثيوبي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو ما يثير رفضا مصريا وإقليميا واسعا باعتباره يتعارض مع قواعد القانون الدولي".
كما أشار إلى أن "الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال فتح الباب أمام تكهنات بشأن تحالف ثلاثي يضم إسرائيل وإثيوبيا وأرض الصومال، وهو ما يثير مخاوف إستراتيجية لدى مقديشو وحلفائها التقليديين، خاصة مصر وإريتريا".
صناع السياسات في أفريقيا يحذرون من صدمة النفط الإيراني وتأثيرها على القطاعات الرئيسية وتوقف التيسير النقدي
حذّر مسؤولون أفارقة من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة للصراع في إيران، ربما يشكّل تحدّيًا لسياسات النقد، وقد يؤثر سلبا على إنتاجية قطاعات رئيسية كالتعدين، ما يُعرّض الانتعاش الاقتصادي الجاري في القارة للخطر.
وخفّضت البنوك المركزية، من أكرا إلى لواندا، أسعار الفائدة على القروض في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بانخفاض التضخم واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك بهدف تحفيز اقتصاداتها.

وقال البنك المركزي الأوغندي إن "فترات عدم اليقين المتزايد أصبحت سمة بارزة للمشهد الاقتصادي العالمي، ما يشكّل تحديا غير مسبوق للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البنك، وهو البنك الرئيسي الوحيد في المنطقة الذي تبنّى موقفا حذرًا حتى قبل اندلاع الحرب، أنه سيُعيد تقييم أدواته وإجراءاته لضمان فعاليتها في ظل هذه الظروف الصعبة.
من جانبه، أبقى البنك المركزي الأنغولي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، بعد 3 تخفيضات متتالية، إذ أشار المحافظ مانويل تياجو دياس، إلى تزايد المخاطر، وقال إن "هذه المخاطر تنبع بشكل رئيسي من احتمال استمرار الحرب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على سلاسل التوزيع، وخاصة المدخلات الزراعية والأسمدة".
وقال الخبير الاقتصادي كميل ساري، إن "الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران تمثل عدوانا غير مبرر ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على العالم، وبشكل خاص على القارة الأفريقية".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الحرب ليست فقط بلا جدوى سياسية، بل إنها تفتح الباب أمام أزمات اقتصادية متشابكة تطال المواطن والمستهلك في كل مكان، من الولايات المتحدة إلى أفريقيا".

وأضاف أن "الركود العالمي سيضرب أفريقيا بشكل مضاعف، نظرا لضعف صناعاتها واعتمادها الكبير على الاستيراد، خاصة من الصين والدول الآسيوية التي تستحوذ على نحو 20% من واردات النفط الأفريقي".
وأكد أن "ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر مباشرة على حياة المواطن الأفريقي، من تكلفة النقل والشحن إلى أسعار المواد الغذائية في الأسواق".
رئيس وزراء السنغال يعلن مراجعة عقود الطاقة والمعادن بينها شركات بريطانية وصفها بالمجحفة
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، عن سلسلة إجراءات غير مسبوقة تستهدف عقود الطاقة والمعادن، في خطوة قال إنها تهدف إلى إعادة بناء مالية الدولة ومواجهة ما وصفه بأنه عقود غير عادلة.
وفي خطاب بُثّ على التلفزيون، وصف سونكو عقود الغاز الموقعة مع شركة "بي بي" (BP) البريطانية بأنها "مجحفة"، مؤكدًا أن حكومته ستنشر وثيقة تفصيلية حول العقود التي تمت مراجعتها وتشمل قطاعات الطاقة والصيد والبنية التحتية.
وكانت الحكومة السنغالية اتخذت خطوات شملت تجميد حسابات شركة الصناعات الكيميائية السنغالية التابعة لمجموعة "إندوراما" حتى تسديد نحو 380 مليون يورو للدولة، وإلغاء 71 رخصة تعدين بينها 14 رخصة ذهب بسبب عدم التزام الشركات ببنود التعاقد، كما ألغت السلطات عقودًا لعدد من الحقول النفطية والغازية البحرية، مع إعادة ترسيم حدودها بما يتماشى مع "الممارسات الدولية الفضلى".
كما كشف سونكو أن "المفاوضات بشأن تأميم مشروع "ياكار- تيرانغا" للغاز، الذي تديره شركة "كوزموس إنرجي"، شارفت على الانتهاء"، مؤكدًا أن "الدولة ستستعيد الحقل من دون تكلفة خلال أسابيع"، وأوضح أن الحكومة تدرس إعادة التفاوض بشأن مشروع "غريتر تورتو أحميم" الذي تديره "بي بي" (BP).

وعن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، إن "الخطوة التي اتخذها رئيس وزراء السنغال بشأن مراجعة العقود الاستثمارية، تعد خطوة مهمة ليس فقط للسنغال، بل لكل دول أفريقيا التي تحتاج إلى توظيف مواردها الطبيعية وإمكاناتها بما يحقق قيمة مضافة لشعوبها، عبر التوجه نحو التصنيع بدلًا من تصدير المواد الخام".

وأوضح الناير، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التجربة الأفريقية أثبتت أن الدول الأوروبية والدول المتقدمة استفادت لعقود طويلة من خيرات القارة دون أن تعود هذه الاستفادة على الشعوب الأفريقية، وهو ما يفرض ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي في المرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "العقود الاستثمارية يجب أن تحقق العدالة بين جميع الأطراف، الدولة المضيفة، المستثمر الأجنبي، والسكان المحليين، بحيث لا تضطر الدول لاحقا إلى تعديل أو إلغاء هذه العقود، وهو ما قد يترتب عليه نزاعات وتحكيم دولي".
