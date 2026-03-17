الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز سيبرانية وتكنولوجية إسرائيلية بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، في بيان له، عن استهداف مراكز سيبرانية وتكنولوجية إسرائيلية بالإضافة إلى مراكز تصنيع الأسلحة التابعة لشركة "رفائيل"... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال البيان: "استهداف المراكز التكنولوجية - السيبرانية ومجموعة مراكز تصنيع الأسلحة التابعة لشركة "رفائيل" الإسرائيلية بواسطة هجمات جوية دون طيار".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، في بيان له، عن استهداف مراكز سيبرانية وتكنولوجية إسرائيلية بالإضافة إلى مراكز تصنيع الأسلحة التابعة لشركة "رفائيل" الإسرائيلية.
وقال البيان: "استهداف المراكز التكنولوجية - السيبرانية ومجموعة مراكز تصنيع الأسلحة التابعة لشركة "رفائيل" الإسرائيلية بواسطة هجمات جوية دون طيار".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي
، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.