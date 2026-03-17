بدء تنفيذ اتفاقية إعادة الموقوفين السوريين من لبنان إلى بلادهم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
بدء تنفيذ اتفاقية إعادة الموقوفين السوريين من لبنان إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالموقوفين السوريين في لبنان وآلية نقلهم إلى الأراضي... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الهزاع: "إن "الدفعة الأولى، التي جرى نقلها اليوم تضم 136 موقوفا سوريا"، مشيراً إلى أنه "سيتم استلام باقي الموقوفين تباعا فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم"، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر، في 30 كانون الثاني/يناير الفائت الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالحدود السورية اللبنانية
أعلن القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالموقوفين السوريين في لبنان وآلية نقلهم إلى الأراضي السورية، وذلك مع إخراج واستلام الدفعة الأولى منهم.
وقال الهزاع: "إن "الدفعة الأولى، التي جرى نقلها اليوم تضم 136 موقوفا سوريا"، مشيراً إلى أنه "سيتم استلام باقي الموقوفين تباعا فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم"، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي 6 شباط/فبراير الماضي، وقعت كل من سوريا ولبنان اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا.

تفاصيل حول زيارة الوفد السوري إلى لبنان لبحث ملف الموقوفين
1 أكتوبر 2025, 14:09 GMT
1 أكتوبر 2025, 14:09 GMT
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر، في 30 كانون الثاني/يناير الفائت الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وفد سوري يزور بيروت لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
الرئيس اللبناني يبحث مع الشرع ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين
