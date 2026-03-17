بدء تنفيذ اتفاقية إعادة الموقوفين السوريين من لبنان إلى بلادهم

أعلن القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالموقوفين السوريين في لبنان وآلية نقلهم إلى الأراضي... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الهزاع: "إن "الدفعة الأولى، التي جرى نقلها اليوم تضم 136 موقوفا سوريا"، مشيراً إلى أنه "سيتم استلام باقي الموقوفين تباعا فور استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لخروجهم"، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا". وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر، في 30 كانون الثاني/يناير الفائت الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

