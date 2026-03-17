مقتل جنديين لبنانيين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جنديين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مدينة النبطية جنوبي البلاد. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
إسرائيل
العالم العربي
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/66/1045306613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98c82f4c48fca1cb265236116d7cfa39.jpg
وأوضح الجيش في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الجنديين قُتلا أثناء قيادتهما دراجة نارية على طريق "زبدين – النبطية"، حيث استهدفتهما الغارة بشكل مباشر. وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة عملياته العسكرية ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه لن يسمح بتهديد المناطق الشمالية. وأشار الجيش إلى أن "هذه العمليات البرية الجديدة تستهدف إزالة التهديدات في الشمال"، لافتا إلى أنه "تمهيدا لها جرى تنفيذ قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" قبل دخول القوات البرية". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع منطقة الدفاع الأمامي"، وفق تعبيره.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته سبقت التوغل البري بشن غارات مدفعية وجوية على عدد من الأهداف في المنطقة، مؤكدًا أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها بالتوازي مع الفرقة 146 لتأمين مستوطنات الجليل.واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جنديين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قريبة من مدينة النبطية جنوبي البلاد.
وأوضح الجيش في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الجنديين قُتلا أثناء قيادتهما دراجة نارية على طريق "زبدين – النبطية"، حيث استهدفتهما الغارة بشكل مباشر.

وكانت قيادة الجيش قد أفادت في وقت سابق بإصابة خمسة جنود بجروح نتيجة غارة جوية إسرائيلية في المنطقة نفسها، قبل أن تتأكد لاحقا وفاة اثنين منهم متأثرين بالإصابة.

الجيش الإسرائيلي يعلن دخول فرقة ثالثة إلى العملية البرية في جنوب لبنان
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة عملياته العسكرية ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه لن يسمح بتهديد المناطق الشمالية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "قوات من الفرقة 36 بدأت، منذ عدة أيام، تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان، في إطار تحركات ميدانية تهدف إلى تعزيز خط الدفاع الأمامي".

وأشار الجيش إلى أن "هذه العمليات البرية الجديدة تستهدف إزالة التهديدات في الشمال"، لافتا إلى أنه "تمهيدا لها جرى تنفيذ قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" قبل دخول القوات البرية".
الخارجية التركية تدين العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 91، بدأت خلال الأيام الماضية، "تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان"، في إطار ما وصفه بـ"جهود توسيع منطقة الدفاع الأمامي"، وفق تعبيره.

وأوضح، في بيان، أن العمليات تستهدف مواقع رئيسية، قال إنها تُستخدم من قبل عناصر "حزب الله" اللبناني، بهدف تدمير البنى التحتية المسلحة وإزالة ما اعتبره "تهديدات" على الحدود الشمالية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته سبقت التوغل البري بشن غارات مدفعية وجوية على عدد من الأهداف في المنطقة، مؤكدًا أن قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها بالتوازي مع الفرقة 146 لتأمين مستوطنات الجليل.
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مباشرة مع لبنان في الأيام المقبلة
واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
