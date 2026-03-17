موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوبا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تدين محاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
2026-03-17T13:53+0000
13:51 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 13:53 GMT 17.03.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تدين محاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي بشأن تصاعد التوترات حول كوبا: "ندين بشدة محاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والترهيب، واستخدام الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب غير القانونية". وأضافت الخارجية:
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد التوترات حول كوبا والضغوط الخارجية المتزايدة على جزيرة الحرية.
وأردفت الوزارة في البيان: "نحن على ثقة، بأن الشعب الكوبي الباسل، الذي أثبت مرارًا وتكرارًا إخلاصه لمُثل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن صموده وشجاعته التي لا مثيل لها في مواجهة التهديدات الخارجية، سيكون قادرًا على الدفاع عن حقه الأصيل في الاختيار السيادي لطريق التنمية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا على تواصل مع القيادة الكوبية.
وقال بيسكوف للصحافيين: "كما تعلمون، نحن على تواصل مع القيادة الكوبية على مستوى الخبراء والمستوى العملي، نحن على تواصل مع أصدقائنا الكوبيين".
وأضاف بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لكوبا: "كوبا دولة مستقلة ذات سيادة، تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب الحصار الخانق المفروض على البلاد".