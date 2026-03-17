موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوبا

موسكو تدين محاولات التدخل في شؤون كوبا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تدين محاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T13:51+0000

2026-03-17T13:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

كوبا

وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي بشأن تصاعد التوترات حول كوبا: "ندين بشدة محاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، والترهيب، واستخدام الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب غير القانونية". وأضافت الخارجية:وأردفت الوزارة في البيان: "نحن على ثقة، بأن الشعب الكوبي الباسل، الذي أثبت مرارًا وتكرارًا إخلاصه لمُثل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن صموده وشجاعته التي لا مثيل لها في مواجهة التهديدات الخارجية، سيكون قادرًا على الدفاع عن حقه الأصيل في الاختيار السيادي لطريق التنمية".وقال بيسكوف للصحافيين: "كما تعلمون، نحن على تواصل مع القيادة الكوبية على مستوى الخبراء والمستوى العملي، نحن على تواصل مع أصدقائنا الكوبيين".وأضاف بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لكوبا: "كوبا دولة مستقلة ذات سيادة، تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب الحصار الخانق المفروض على البلاد".كوبا تعلن إحباط تسلل مسلحين من الولايات المتحدة "لأغراض إرهابية" ومقتل 4 من المهاجمين

كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا