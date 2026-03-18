السيسي يؤكد إجراء القاهرة تحركات مكثفة دوليا وإقليميا لوقف الحرب في أسرع وقت

السيسي يؤكد إجراء القاهرة تحركات مكثفة دوليا وإقليميا لوقف الحرب في أسرع وقت

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان وجميع الدول الخليجية في ظل الظروف الراهنة.

2026-03-18T10:12+0000

2026-03-18T10:12+0000

2026-03-18T10:12+0000

وخلال اتصال هاتفي بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، شدد السيسي على إدانة مصر ورفضها الكامل للضربات الإيرانية على الدول العربية.من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن شكره للرئيس السيسي وتقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج.وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي استعرض الجهود والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي بهدف خفض التصعيد ووقف الحرب في أسرع وقت، معربا عن تقدير مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عمان بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ومشيرا إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة كافة.وفي هذا السياق، اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260318/طهران-نتوقع-ردا-من-مجلس-الأمن-الدولي-على-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المستمر-ضد-إيران-1111610253.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي