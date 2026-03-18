بث مباشر
السيسي يؤكد إجراء القاهرة تحركات مكثفة دوليا وإقليميا لوقف الحرب في أسرع وقت
السيسي يؤكد إجراء القاهرة تحركات مكثفة دوليا وإقليميا لوقف الحرب في أسرع وقت
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان وجميع الدول الخليجية في ظل الظروف الراهنة. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T10:12+0000
2026-03-18T10:12+0000
وخلال اتصال هاتفي بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، شدد السيسي على إدانة مصر ورفضها الكامل للضربات الإيرانية على الدول العربية.من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن شكره للرئيس السيسي وتقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج.وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي استعرض الجهود والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي بهدف خفض التصعيد ووقف الحرب في أسرع وقت، معربا عن تقدير مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عمان بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ومشيرا إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة كافة.وفي هذا السياق، اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي

السيسي يؤكد إجراء القاهرة تحركات مكثفة دوليا وإقليميا لوقف الحرب في أسرع وقت

10:12 GMT 18.03.2026
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة سلطنة عمان وجميع الدول الخليجية في ظل الظروف الراهنة.
وخلال اتصال هاتفي بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، شدد السيسي على إدانة مصر ورفضها الكامل للضربات الإيرانية على الدول العربية.
من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق عن شكره للرئيس السيسي وتقديره الكبير لموقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة دول الخليج.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
طهران: نتوقع ردا من مجلس الأمن الدولي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر ضد إيران
08:40 GMT
وأضافت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي استعرض الجهود والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي بهدف خفض التصعيد ووقف الحرب في أسرع وقت، معربا عن تقدير مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عمان بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ومشيرا إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة كافة.
وفي هذا السياق، اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن السيسي شدد على "المصير المشترك ووحدة الأمن القومي لمصر ودول الخليج"، مؤكدا "أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات الإقليمية، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي لحماية أمن واستقرار وسيادة الدول العربية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
