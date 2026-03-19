تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية أمريكية يقيم بها روبيو وهيغست
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيّرة مجهولة رُصدت فوق قاعدة عسكرية أمريكية يقيم فيها وزيرا الخارجية والحرب الأمريكيين ماركو روبيو وبيت... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن "طائرات مسيّرة مجهولة تم رصدها خلال الأيام الأخيرة فوق قاعدة فورت ماكنير العسكرية في الولايات المتحدة، حيث يقيم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغست".وأوضحت المصادر أن "عدة طائرات مسيّرة تم رصدها في ليلة واحدة فوق فورت ماكنير خلال الأيام العشرة الماضية".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إعلام: رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية أمريكية يقيم فيها روبيو وهيغست

03:56 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 05:28 GMT 19.03.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن طائرات مسيّرة مجهولة رُصدت فوق قاعدة عسكرية أمريكية يقيم فيها وزيرا الخارجية والحرب الأمريكيين ماركو روبيو وبيت هيغست.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن "طائرات مسيّرة مجهولة تم رصدها خلال الأيام الأخيرة فوق قاعدة فورت ماكنير العسكرية في الولايات المتحدة، حيث يقيم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغست".
وأوضحت المصادر أن "عدة طائرات مسيّرة تم رصدها في ليلة واحدة فوق فورت ماكنير خلال الأيام العشرة الماضية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
