ترامب: الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.. ولا نحتاج دعم الناتو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نجحت في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل شبه كامل، مشدداً على أن بلاده لم تعد بحاجة إلى أي دعم عسكري...
وقال ترامب في منشور، عبر منصه "تروث سوشيال": "أُبلغتُ من قبل معظم 'حلفائنا' في حلف الناتو أنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران في الشرق الأوسط، رغم أن معظم الدول أبدت اتفاقاً قوياً مع ما نقوم به وضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال". وتابع الرئيس الأمريكي: "لحسن الحظ، فقد دمّرنا القدرات العسكرية لإيران — فقد انتهت قواتها البحرية، وسلاحها الجوي، ومنظوماتها للدفاع الجوي والرادار، وربما الأهم من ذلك، تم القضاء على قادتها على مختلف المستويات تقريباً، بحيث لن يتمكنوا من تهديدنا أو تهديد حلفائنا في الشرق الأوسط أو العالم مرة أخرج". وختم منشوره بالقول: "وبصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم بلا منازع، أؤكد أننا لا نحتاج إلى مساعدة أي طرف!".
ترامب: الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.. ولا نحتاج دعم الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نجحت في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل شبه كامل، مشدداً على أن بلاده لم تعد بحاجة إلى أي دعم عسكري من حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو حلفاء آخرين في مواجهة ما وصفه بـ"النظام الإرهابي في إيران".
وقال ترامب في منشور، عبر منصه "تروث سوشيال": "أُبلغتُ من قبل معظم 'حلفائنا' في حلف الناتو أنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران في الشرق الأوسط، رغم أن معظم الدول أبدت اتفاقاً قوياً مع ما نقوم به وضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أنه "ليس متفاجئاً" من هذا الموقف، معتبراً أن حلف الناتو يمثل "طريقاً باتجاه واحد"، حيث تنفق الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات سنوياً لحماية دول الحلف، بينما لا تقدم هذه الدول شيئاً في المقابل، "خصوصاً في أوقات الحاجة".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لحسن الحظ، فقد دمّرنا القدرات العسكرية لإيران — فقد انتهت قواتها البحرية، وسلاحها الجوي، ومنظوماتها للدفاع الجوي والرادار، وربما الأهم من ذلك، تم القضاء على قادتها على مختلف المستويات تقريباً، بحيث لن يتمكنوا من تهديدنا أو تهديد حلفائنا في الشرق الأوسط أو العالم مرة أخرى".

وأكد ترامب أن النجاح العسكري الكبير الذي تحقق يعني أن الولايات المتحدة "لم نعد بحاجة" إلى مساعدة دول الناتو، و"لا نرغب فيها — ولم نكن بحاجة إليها أصلاً!"، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وختم منشوره بالقول: "وبصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة في العالم بلا منازع، أؤكد أننا لا نحتاج إلى مساعدة أي طرف!".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
