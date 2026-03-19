حرب إيران تعيد طريقة من القرن الـ19 إلى واجهة الشحن العالمي

حرب إيران تعيد طريقة من القرن الـ19 إلى واجهة الشحن العالمي

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أن التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط أحدث اضطرابا كبيرا في سوق الشحن البحري، حيث عادت إلى واجهة الشحن العالمي قاعدة تعود إلى القرن الـ 19.

2026-03-19T12:46+0000

2026-03-19T12:46+0000

2026-03-19T12:46+0000

ووفقا لهذه الوسائل، فإن "العديد من شركات الشحن الكبيرة قد أبلغت عملاءها بأنها تحتفظ بحقها في تطبيق قاعدة تعود إلى القرن الـ19، وتسمح لها بترك السفن في أقرب ميناء متاح على نفقة العميل".وأدت الحرب إلى رفع تكلفة الشحن للحاويات إلى 4 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، وذلك بسبب زيادة تكلفة التأمين على المخاطر وارتفاع سعر الوقود.وأضاف جباري أن "إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي