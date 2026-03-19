https://sarabic.ae/20260319/خبير-عسكري-سعودي-يوضح-لـسبوتنيك-متى-ستدخل-المملكة-الحرب-وتفعل-شراكتها-الاستراتيجية-مع-باكستان---1111674209.html

خبير عسكري سعودي يوضح لـ"سبوتنيك" متى ستدخل المملكة الحرب وتفعل شراكتها الاستراتيجية مع باكستان

سبوتنيك عربي

أكد اللواء عبد الله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، أن تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بيانه ليلة البارحة، كان دقيقًا... 19.03.2026

2026-03-19T17:41+0000

حصري

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111039556_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_5f7c9511db62744488d84cf2d1c8ba4d.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، الحقيقة أنه أشار إلى عدة نقاط جوهرية، ضمنها "أن للصبر حدود"، ولكن المملكة تفسيرها لهذه الأشياء يختلف، المملكة في استطاعتها كغيرها أن تنزلق إلى الحرب مباشرة ورفع الشعارات لمواطنيها ولغيرها، لكن هذا ليس دين المملكة وليس في واردها، لديها ما تدافع عنه ولديها ما تدافع به عن نفسها، ولديها قوات ومقومات، لديها حلفاء وشركاء استراتيجيين على مستوى الإقليم والعالم.وأضاف القحطاني، لكن لن تصل المملكة إلى هذه النقطة، إيران ترفس رفسات المنتحر الذي نحر نفسه بيده، ونعلم بأنها تحاول استدراج المملكة للدخول للحرب، لكن المملكة أعقل وأحكم.وأردف "سياسة إيران تخبطية وانتحارية، لكن المملكة وسياساتها تصنع الحياة وتسعى إلى حماية الإنسان، وعدم الزج به في أتون الحروب والقتل والتشريد والمهالك الذي يتعرض لها مع الأسف الشعب الإيراني." وأكد أن الأمور في المملكة طيبة، بمعنى أننا متعودون على عدوانية إيران منذ عام 1979 وعلى مدى 47 عامًا، لا يزول عقد إلا وهناك عدوان من إيران، وننتصر عليهم بعدم الانجرار خلفهم، والنتيجة لمن؟، النتيجة لمن حقق أهدافه الاستراتيجية، طهران اليوم كمدينة لا تشكل حيًا في الرياض من حيث التقدم والنظافة والعمران، والأمن والتقنية وسعادة الإنسان والوافد والضيف، هذه هي النتيجة التي رسمتها المملكة العربية السعودية للتعامل مع إيران.وأوضح القحطاني، أن المملكة وضعت سيناريو للتعامل مع إيران منذ البداية، بعدم الدخول معها في أي صراع، لأن الحرب لا تأتي إلا بالدمار، المنتصر في الحرب يخسر نصف ما لديه، والمنهزم يخسر كل ما لديه، ولذلك نحن نتحدث عن دولة راسخة عاقلة لديها قيادة استراتيجية لديها شعب متحد، شعوب إيران مفككة، وتنتظر اللحظة لتنطلق في الشوارع لتثور على هذه الثورة، لكن المملكة العربية السعودية شعبها على قلب رجل واحد، خلف قيادة واحدة تاريخية.وعبر القحطاني، عن قناعته وتقديره بأن الدخول في حرب ضد إيران هذه فرضية بعيدة جدًا، وليس هناك ما يستدعي، سياسة المملكة حاليًا ناجحة جدًا، تعترض هذه الصواريخ والمسيرات، لا شك تحدث خسائر من المفرقعات ومن الشظايا وأحيانًا من طائرات مسيرة، لكن هذا لا يستدعي الدخول في حرب، لنضحي بما لدينا لأجل أن ننساق خلف عدو معتدٍ يحاول أن يجرك إلى هذا الميدان.وأشار إلى أن إسرائيل تفعل نفس الشيء، قصفها للطاقة في إيران المشتركة مع قطر، ربما هذا يعني محاولة توريط المملكة لكن المملكة أذكى من الجميع، تدعهم يضربون في بعضهم ولكنها تبين موقفها العام، وتعلنه وتدافع عن نفسها، أما الدخول في الحرب فهذا كما أعتقد ليس واردًا على الإطلاق.وتساءل القحطاني، هل يدخل عاقل في حرب مع واشنطن؟ هل يرفع الشعارات بالموت والإرهاب قتل المواطنين الأمريكيين عبر التاريخ؟ هل يفعل هذا مع دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية التي لا يقرر سياستها الرئيس ولا الكونغرس، وإنما تقررها أمريكا العميقة وقواتها المسلحة المهيمنة على الدولة وعلى مجريات السياسة في الغالب؟ هذا غباء من إيران وضعت نفسها فيه، وتريد من الآخرين أن يموتوا معها في نفس معركتها التي اختارتها، وهذا لن يحدث.وقال وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن إيران لم تتعامل مع جيرانها بروح الأخوة وإنما "بنظرة عدائية"، مشددًا على أن "الهجمات الإيرانية على دول الجوار سيكون لها عواقب".وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، أن "السلوك الإيراني هو امتداد لسجل تاريخي قائم على نهج الابتزاز"، موضحًا أن "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة".وأشار بن فرحان، إلى أن "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى لتآكل الثقة بها، وإذا حان الوقت ستتخذ قيادة المملكة القرار اللازم"، مؤكدًا أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، ويستوجب تحركًا جماعيًا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن "الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي فيما يتعلق بالأسمدة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وبشكل خاص على اقتصادات الدول النامية الأكثر احتياجًا".ونوه: "سيستمر التشاور والتنسيق بين دولنا بما يكفل متابعة التطورات وتقييم المستجدات وبلورة المواقف المشتركة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمن واستقرار دولنا، وأن يكون منطلقًا لتحرك إقليمي ودولي واسع".وأوضح أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية طالبوا إيران، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، بمراجعة "حساباتها الخاطئة"، محذرين من أن "استمرار الاعتداء على دول الجوار لن يحقق لطهران أي مكاسب، بل وسيؤدي إلى نتائج عكسية، تفاقم من معاناتها وتكلفها ثمنًا سياسيًا يزيد من عزلتها".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

