https://sarabic.ae/20260320/الرئاسة-التركية-موعد-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-غير-معروف--1111683960.html
الرئاسة التركية: موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا غير معروف
أكدت الرئاسية التركية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T02:29+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100576811_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_f4ab4454865f5582e355ac9a10c3950a.jpg
وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ "سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".في وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا توقفت مؤقتًا نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بأولويات أخرى وسط التطورات الجارية في الشرق الأوسط.وفي الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن موسكو لا تزال فاتحة الباب أمام الحلول السياسية رغم تفوقها العسكري الميداني، قائلاً: "الديناميكية على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا؛ نحن نتقدم ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، نحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".يذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا عقدت في جنيف في 17-18 شباط/فبراير الماضي.كما كانت إسطنبول تستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في 11 مارس/آذار الجاري، غير أن هذه الجولة تأجلت على خلفية التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100576811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a2ff2e26e855514f5eb28e5bf6384f56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
