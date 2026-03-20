تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
الرئاسة التركية: موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا غير معروف
الرئاسة التركية: موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا غير معروف
أكدت الرئاسية التركية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ "سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".في وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا توقفت مؤقتًا نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بأولويات أخرى وسط التطورات الجارية في الشرق الأوسط.وفي الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن موسكو لا تزال فاتحة الباب أمام الحلول السياسية رغم تفوقها العسكري الميداني، قائلاً: "الديناميكية على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا؛ نحن نتقدم ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، نحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".يذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا عقدت في جنيف في 17-18 شباط/فبراير الماضي.كما كانت إسطنبول تستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في 11 مارس/آذار الجاري، غير أن هذه الجولة تأجلت على خلفية التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط.
أكدت الرئاسية التركية، اليوم الجمعة، أن الجانب التركي ليس لديه أي معلومات محددة بشأن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقالت إدارة الرئاسة التركية في تصريح لـ "سبوتنيك": "في الوقت الراهن، لا يملك الجانب التركي معلومات محددة بشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. نواصل التواصل مع المشاركين في العملية ونراقب عن كثب تطورات الوضع".
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
الكرملين: وقف المفاوضات بشأن أوكرانيا هو أمر ظرفي وأسبابه واضحة
أمس, 09:45 GMT
في وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا توقفت مؤقتًا نظرًا لانشغال الولايات المتحدة بأولويات أخرى وسط التطورات الجارية في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن موسكو لا تزال فاتحة الباب أمام الحلول السياسية رغم تفوقها العسكري الميداني، قائلاً: "الديناميكية على الجبهة إيجابية بالنسبة لنا؛ نحن نتقدم ونقترب من تحقيق أهدافنا، ولكن كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، نحن منفتحون على تسوية دبلوماسية".
يذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا عقدت في جنيف في 17-18 شباط/فبراير الماضي.
كما كانت إسطنبول تستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في 11 مارس/آذار الجاري، غير أن هذه الجولة تأجلت على خلفية التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط.
