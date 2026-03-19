تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
الكرملين: وقف المفاوضات بشأن أوكرانيا هو أمر ظرفي وأسبابه واضحة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توقف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا مؤقت ونشأ لأسباب واضحة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
الكرملين: وقف المفاوضات بشأن أوكرانيا هو أمر ظرفي وأسبابه واضحة

09:45 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 09:55 GMT 19.03.2026)
الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توقف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا مؤقت ونشأ لأسباب واضحة.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول المدة التي قد يستمر فيها التوقف في المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة: "هذا توقف مؤقت لأسباب واضحة".

وتابع: "لذلك، بمجرد أن تتاح الفرصة، وبمجرد الاتفاق على جداول أعمال الأطراف الثلاثة، وخاصة جداول أعمال وسطائنا الأمريكيين، عندما يمكنهم تكريس المزيد من الاهتمام للشؤون الأوكرانية، نأمل أن يتم كسر هذا التوقف وأن نتمكن من عقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".

وأضاف: "في ظل الوضع الذي تشعر فيه أسواق الطاقة العالمية، على أقل تقدير، بعدم الارتياح، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة من جانب نظام كييف (مهاجمة محطات الضغط التي تدعم خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق") قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع ليس فقط في المنطقة، ولكن في جميع أنحاء العالم" .
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ التي أعلنتها سابقًا.

يشار إلى أنه في يوم 15 مارس/ آذار الجاري، أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن هناك توقف في المفاوضات حول أوكرانيا، وتركز الولايات المتحدة على شيء آخر. وأشار إلى أن روسيا تتوقع جولة من المفاوضات الجديدة، لكن مكانها ووقتها غير محدد، لأسباب واضحة.

ومن بداية العام، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير/ شباط الماضي.
ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تعقد الأسبوع المقبل.
