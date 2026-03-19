https://sarabic.ae/20260319/الكرملين-وقف-المفاوضات--بشأن-أوكرانيا-هو-أمر-ظرفي-وأسبابه-واضحة-1111659514.html

الكرملين: وقف المفاوضات بشأن أوكرانيا هو أمر ظرفي وأسبابه واضحة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن توقف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا مؤقت ونشأ لأسباب واضحة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T09:45+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104567/53/1045675315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_379a6eea3dd0421c9d998ad5e22d9dcc.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول المدة التي قد يستمر فيها التوقف في المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة: "هذا توقف مؤقت لأسباب واضحة".وأضاف: "في ظل الوضع الذي تشعر فيه أسواق الطاقة العالمية، على أقل تقدير، بعدم الارتياح، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة من جانب نظام كييف (مهاجمة محطات الضغط التي تدعم خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق") قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع ليس فقط في المنطقة، ولكن في جميع أنحاء العالم" .وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، أن روسيا تواصل الحوار مع جميع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيا، مشددًا على تمسك موسكو بالمبادئ التي أعلنتها سابقًا.ومن بداية العام، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاث جولات من المفاوضات، وتمت الجولة الأخيرة في جنيف، في يومي 17 و 18 من فبراير/ شباط الماضي.ووفقًا لمصدر خاص بـ"سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان على أي وثائق. ولا توجد حتى الآن تفاصيل محددة حول مكان وزمان الاتصالات الجديدة. وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في 10 مارس/ آذار الجاري، بأن هذه الاتصالات قد تعقد الأسبوع المقبل."الناتو": الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

