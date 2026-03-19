https://sarabic.ae/20260319/الرئاسة-التركية-أنقرة-لم-تتلق-موعد-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1111654596.html
الرئاسة التركية: أنقرة لم تتلق موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة لم تتلق حتى الآن أي تواريخ محددة من الأطراف لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا.
2026-03-19T05:12+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102959837_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_0fb2efb3f889bdea0f185bf2976fc390.jpg
وأضافت الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": "نحن مستمرون في التواصل مع المشاركين في العملية ونتابع تطورات الوضع عن كثب".أعلنت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أنقرة عرضت على أعلى مستوى استعدادها للوساطة في جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.كما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن تركيا مستعدة لتنظيم جولة أخرى من المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا في المستقبل القريب.منذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات. عُقدت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان أي وثائق. ولم تُحدد بعد مواعيد أو أماكن محددة للاجتماعات الجديدة.موسكو: روسيا في حوار مع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيامساعد الرئيس الروسي يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف في الكرملين
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/17/1102959837_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8da1773183d21c1e44c6397e8e6d5592.jpg
