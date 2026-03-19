تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
الرئاسة التركية: أنقرة لم تتلق موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا
الرئاسة التركية: أنقرة لم تتلق موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة لم تتلق حتى الآن أي تواريخ محددة من الأطراف لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T05:12+0000
2026-03-19T05:12+0000
وأضافت الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": "نحن مستمرون في التواصل مع المشاركين في العملية ونتابع تطورات الوضع عن كثب".أعلنت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أنقرة عرضت على أعلى مستوى استعدادها للوساطة في جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.كما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن تركيا مستعدة لتنظيم جولة أخرى من المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا في المستقبل القريب.منذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات. عُقدت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان أي وثائق. ولم تُحدد بعد مواعيد أو أماكن محددة للاجتماعات الجديدة.موسكو: روسيا في حوار مع الدول المعنية بشأن المفاوضات حول أوكرانيامساعد الرئيس الروسي يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف في الكرملين
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

الرئاسة التركية: أنقرة لم تتلق موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

05:12 GMT 19.03.2026
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة لم تتلق حتى الآن أي تواريخ محددة من الأطراف لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات حول أوكرانيا.
وأضافت الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": "نحن مستمرون في التواصل مع المشاركين في العملية ونتابع تطورات الوضع عن كثب".
أعلنت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أنقرة عرضت على أعلى مستوى استعدادها للوساطة في جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا.
كما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب محادثة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن تركيا مستعدة لتنظيم جولة أخرى من المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا في المستقبل القريب.
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تعقد قريبا
16 مارس, 10:33 GMT
منذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المحادثات. عُقدت آخرها في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.
ووفقًا لمصدر لوكالة "سبوتنيك"، لم يوقع الطرفان أي وثائق. ولم تُحدد بعد مواعيد أو أماكن محددة للاجتماعات الجديدة.
