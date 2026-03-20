فون دير لاين: سنقدم لأوكرانيا قرضا بقيمة 90 مليار دولار بطريقة أو بأخرى

سبوتنيك عربي

20.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت دير لاين، أمس الخميس: "لا يزال القرض معلقًا لأن أحد القادة لا يفي بوعده. لكن دعوني أكرر ما قلته سابقًا في كييف، سنفعل ذلك (سنوافق على القرض) بطريقة أو بأخرى".وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه خطة بديلة أو بديل لقرض الـ90 مليار يورو المقدم لأوكرانيا"، والذي وافق عليه قادة الاتحاد، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، والذي تعرقله المجر حاليًا.وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الخميس، متحدثًا عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، إن بودابست لن تدعم أوكرانيا إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".وفي 5 مارس/ آذار الجاري، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار خط "دروجبا" النفطي، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر، بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.أوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطيالمجر تتهم أوكرانيا بنشر معلومات مضللة والتدخل في الانتخاباتأوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا

