تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
كارلسون: خسارة أوروبا في حال شنها حربا ضد روسيا حقيقة لا جدال فيها
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن السياسيين الغربيين، الذين يحرّضون على الكراهية ويتحدثون عن الحرب ضد روسيا، ليس لديهم أي فرصة لـ"هزيمة" موسكو. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال كارلسون: "أنا غاضب من سياسييكم (الأوروبيين). إنهم كاذبون. وعندما يُشتت كير ستارمر أو ميرتس أو ماكرون، الانتباه عن الكوارث التي تتكشف في بلدانهم ليدّعوا أن روسيا هي العدو الحقيقي، أرى ذلك خداعًا وخيانة لشعوبهم. وأنا أحتقر ذلك. لن يُحاربوا روسيا، وإن فعلوا، فلن ينتصروا. هذه حقيقة لا جدال فيها".وأجاب ردًا على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بتحويل عبء دعم نظام كييف إلى أوروبا: "أعلم، إنه لأمر محزن للغاية. ستتغلبون على روسيا هناك. حظاً سعيداً!".وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية.
كارلسون: خسارة أوروبا في حال شنها حربا ضد روسيا حقيقة لا جدال فيها

أكد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، أن السياسيين الغربيين، الذين يحرّضون على الكراهية ويتحدثون عن الحرب ضد روسيا، ليس لديهم أي فرصة لـ"هزيمة" موسكو.
وقال كارلسون: "أنا غاضب من سياسييكم (الأوروبيين). إنهم كاذبون. وعندما يُشتت كير ستارمر أو ميرتس أو ماكرون، الانتباه عن الكوارث التي تتكشف في بلدانهم ليدّعوا أن روسيا هي العدو الحقيقي، أرى ذلك خداعًا وخيانة لشعوبهم. وأنا أحتقر ذلك. لن يُحاربوا روسيا، وإن فعلوا، فلن ينتصروا. هذه حقيقة لا جدال فيها".

وأشار الصحفي الأمريكي، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، إلى أن "الإمدادات الحالية من الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا لمحاربة روسيا، محكوم عليها بالفشل".

وأجاب ردًا على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بتحويل عبء دعم نظام كييف إلى أوروبا: "أعلم، إنه لأمر محزن للغاية. ستتغلبون على روسيا هناك. حظاً سعيداً!".
تاكر كارلسون: نظام زيلينسكي يدعم نازيين حقيقيين
7 مارس, 01:04 GMT
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية.
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
